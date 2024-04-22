Какие компании стали крупнейшими работодателями в Украине

"Укразализныця", "АТБ" и "Укрпочта" возглавили рейтинг крупнейших работодателей в Украине. Более половины крупнейших работодателей Украины зарегистрировано в Киевской области, а 9 предприятий из топа являются крупнейшими по обороту бизнесами с безупречной деловой репутацией.

Об этом сообщает "Опендатабот", сформировавший рейтинг крупнейших работодателей 2024 года.

Отмечается, что в список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Госстата.

"Укразализныця" стала крупнейшим работодателем в Украине

По данным "Опендатабот", крупнейшим работодателем Украины стала "Укрзализныця" - в компании работает 187 620 сотрудников.

На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-МАРКЕТ. Третью строчку занимает " Укрпочта", где работает 34,7 тысяч сотрудников.

"Следует отметить, что 9 компаний из рейтинга сократили количество своих сотрудников в 2023 году. Так, в течение прошлого года Укрпочта уволила 35% своих работников. В тройку компаний, заметно сокративших свой штат в прошлом году, также попали Сильпо (-18.1%) и Энергоатом (-12.5%)", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве - 6 компаний. Еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна – в Запорожской области.

Кроме того, 9 компаний по рейтингу попали в нынешний Индекса Опендатабота, как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.

В "Укрпочте" объяснили сокращение количества сотрудников

По запросу "Опендатабота" в "Укрпочте" отметили, что компания не проводила массового сокращения персонала, вместе с тем работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

"Динамика персонала компании за последние годы отражает несколько сложных процессов, включая миграционные тенденции, связанные с полномасштабной войной, изменения в спросе на отдельные виды услуг, оказываемых компанией, реорганизацию бизнес-процессов, цифровизацию и автоматизацию, которые направлены на повышение эффективности и уменьшение ручного труда» — комментируют представители «Укрпочты».

Нехватка кадров

Кроме вызовов, связанных со спадом экономики во время войны, проблемами с логистикой и внутренним спросом, перед бизнесом стоит еще одна немаловажная проблема – нехватка кадров.

Особенно остро это чувствуют компании, где большинство работников – мужчины трудоспособного возраста. И если малый бизнес более гибок, то крупному бизнесу часто приходится балансировать между сохранением производства и экономики страны и его защитой.

Так, Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах из-за дефицита кадров не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства. Сейчас каждый шестой работник компании мобилизован в ряды ВСУ.