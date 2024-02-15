Доставка на следующий день: "Укрпочта" переходит на полностью автоматизированную сортировку посылок (ФОТО)

АО "Укрпочта" завершило установку автоматизированных сортировочных линий на логистическом терминале в Киеве. Новое оборудование позволяет обрабатывать 18 тысяч посылок за один час, или около 400 тысяч отправлений в сутки.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Посылки со скоростью черепашек уйдут в прошлое

"Укрпочта многое успела достичь и до войны, и во время полномасштабного вторжения. Но оставалась одна вещь, за которую нас критиковали – это качество и скорость доставки посылок. Но теперь все эти шутки и истории о посылках со скоростью черепашек уйдут в прошлое", – отметил Смелянский.

По его словам, "Укрпочта" переходит на полностью автоматизированную сортировку, открывая терминал "Киев Правый", способный обрабатывать 400 000 посылок в сутки (5 посылок в секунду).

"Впервые за 40 лет мы откроем инновационный терминал "Киев Левый". А дальше – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса… И еще 14-16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда-то – а в течение следующих... нет, не 2-3 недель, однако 3-4 месяцев", - подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что ускорение сроков доставки будет заметным уже совсем скоро.

"Доставка на следующий день в любой город Украины, потому что именно этого вы ожидали от Укрпочты и именно это мы сделаем", - подчеркнул Смелянский.

"Укрпочта" автоматизирует сортировку посылок

Как сообщают в Мининфраструктуры, в течение первого полугодия автоматизация мощностей пройдет еще в шести сортировочных терминалах в Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.

В скором времени запланировано открытие инновационного сортировочного терминала "Киев Левый", где также будет открыт еще один центр обработки международных посылок, что позволит существенно сократить время доставки посылок.

Напомним, "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.