"Укрпочта" анонсировала развитие сети грузовых отделений

"Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 такое отделение. Первое уже открылось в Харькове по адресу: проспект Героев Харькова, 118.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

"Анализируя запросы клиентов и партнеров и спрос на услуги, компания решила ввести проект грузовых отделений, которые сосредотачивались бы на приеме и выдаче отправлений. Никаких очередей, обусловленных оплатой коммунальных или любых других счетов и получением пенсий, — только скорость и качество. Нововведения прежде всего лишит лишних хлопот украинских предпринимателей, объемы отправлений которых значительны", - подчеркнули в компании.

Согласно сообщению, в грузовых отделениях будут доступны:

отправка посылок (по Украине и миру) весом до 30 кг с максимальной стороной 200 см;

наложенный платеж за товары;

покупка упаковки.

Также в перспективе рассматривается повышение весовых критериев или работа без весовых ограничений.

В "Укрпочте" отмечают, что в грузовые отделения уже переформатировано 13 объектов в Харькове, Одессе, Хмельницком и Черновцах, расположенных на рынках.

Кроме того, в течение года заработает 41 новое грузовое отделение в областных центрах страны. Впоследствии сеть охватит и другие ключевые города Украины с численностью населения 80 тысяч.

В грузовых отделениях предусматривается фронт-линия для приема мелких отправлений и рампа с возможностью подъезда 5- и 10-тонных грузовиков.

"Клиенты хотят получать качественный сервис, поэтому рынок направляет, куда двигаться, несмотря на все трудности военного времени. "Укрпочта" запускает грузовые отделения, максимально адаптированные к приему и выдаче больших объемов отправлений. Для существенного ускорения логистических процессов предусмотрен контейнерный обмен. К тому же нововведение позволит разгрузить другие отделения и акцентироваться там на социальных услугах", - прокомментировал заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Иосиф Борнак.

Ознакомиться с графиками работы отделений можно на сайте.

Напомним, с 1 февраля "Укрпочта" будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Как отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, такая инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.