Переломили негативный тренд: в "Укрпочте" похвастались достижениями за 2023 год

В 2023 году чистый доход от реализации товаров и услуг "Укрпочтой" составил 11,9 млрд грн, что на 19% больше, чем в 2022 году с показателем дохода в 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Ожидается, что в 2024 году произойдет увеличение дохода до 14,1 млрд грн.

Инфографика: Министерство инфраструктуры/Facebook

"В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%. Также стоит сказать о 15 миллионах посылок, которые "Укрпочта" и "Укрзализныця" - Ukrzaliznytsia перевезли вместе - это удобная и действенная коллаборация двух государственных компаний", - отметил глава "Укрпочты".

Он добавил, что большим достижением военного времени в целом является отладка авиасообщения с США. Это важно для предпринимателей, ведь даже во время полномасштабной войны более 1 млн украинских товаров успешно реализуются на американских маркетплейсах.

Инфографика: Министерство инфраструктуры/Facebook

"Важным для многих процессов стало акцептование кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития на сумму €63 млн и Европейским Инвестиционным Банком на сумму €30 млн", - подчеркнул Смелянский.

Кроме того, глава "Укрпочты" рассказал о работе передвижных отделений и отметил их важность в условиях военного времени.

"Такие отделения дают нам возможность доставлять необходимые выплаты, товары и посылки на прифронтовые территории. Сейчас есть более 1800 таких отделений. Благодаря им, в частности, становится возможным быстро развертывать отделения на освобожденных территориях и возобновлять работу там. Это важно в том числе для выплаты пенсий, а также оплаты коммунальных услуг. Именно через "Укрпочту" сейчас проходит 20% операций с коммунальными платежами», – отметил Игорь Смилянский.

Инфографика: Министерство инфраструктуры/Facebook

В министерстве добавили, что одним из основных направлений работы на 2024 год Игорь Смилянский определил цифровизацию. По словам генерального директора "Укрпочты", 100% украинских городов и сел в следующем году планируется охватить цифровыми услугами. Идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.

Инфографика: Министерство инфраструктуры/Facebook

Кроме того, планируется, что в 2024 году 100% посылок пользователей будут сортироваться автоматически, с помощью роботизированных сортировочных линий, что существенно повлияет на качество и скорость доставки. Также в планах закончить процесс по переходу на "безбумажный" формат работы компании.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля "Укрпочта" будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Для этого планируется предоставление компании лицензии на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.

Такая инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

В декабре 2023 года "Укрпочта" впервые с 2002 года приняла международную почту для транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. Это нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству с "Укрзализныцей", словацкой компанией Interport и Национальной почтой Эстонии Omniva. Последняя является ключевым транзитным партнером "Укрпочты" для доставки посылок с мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.