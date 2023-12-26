"Укрпочта" впервые с 2002 года доставила международные посылки из-за границы в Украину по железной дороге

Начиная с 2002 года "Укрпочта" впервые приняла международную почту для транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. Это нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству с "Укрзализныцей", словацкой компанией Interport и Национальной почтой Эстонии "Omniva". Последняя является ключевым транзитным партнером "Укрпочты" для доставки посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Как говорится в сообщении, с учетом блокады большинства автомобильных пунктов пропуска на границах с Польшей и Словакией, а также с увеличением очередей на оставшихся открытых пунктах пропуска, использование железной дороги позволяет "Укрпочте" пересекать границу, даже в ситуациях форс-мажорного характера. Это позволит обеспечить доставку повышенных объемов после сезонных распродаж на международных торговых площадках. По сравнению с автомобильными маршрутами, при доставке по железной дороге посылки преодолевают границу всего за 1 сутки.

В первой пробной доставке по железной дороге, "Omniva" и "Укрпочта" совместно доставили 3 вагона с практически 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов, которые уже мчатся к своим получателям в Украине. Новое транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять какие-либо объемы посылок клиентам "Укрпочты".

Ранее сообщалось, что с 9 апреля 2022 года "Укрпочта" после перерыва в 21 год возобновила железнодорожную доставку посылок по Украине. По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, новая услуга была создана специально для волонтеров, чтобы они могли быстро и в больших объемах пересылать отправки по Украине.

Из-за блокады некоторых пунктов пропуска на границе украинские почтовые операторы столкнулись с повышением стоимости транспортировки товаров и вынужденным изменением сроков доставки. В "Укрпочте" отметили, что ситуация с протестами оказала значительное влияние на стоимость транспортировки для компании и уменьшила количество автомобилей, доступных для международных перевозок. Однако государственный оператор доставляет товары не только через Польшу, но и Венгрию, Румынию и Молдову. При этом рассматривалось использование железнодорожных маршрутов для доставки отправок. В компании полагают, что это положительно повлияет на ситуацию.