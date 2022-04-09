"Укрпочта" после 21-летнего перерыва возобновила ЖД-доставку посылок

Госпредприятие "Укрпочта" после 21 года перерыва возобновляет доставку отправлений по железной дороге.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", с 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно.

В общей сложности планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.

По информации УЗ, в первую очередь в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы, которые отправляют волонтеры. Прием гуманитарных грузов не проводится во всех отделениях Укрпочты, а только в почтамтах, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами.

С 9 апреля гуманитарный груз можно оформить в отправление в отделении города Львов №79023 по адресу пл. Дворцовая, 1. На следующей неделе отправить гуманитарные грузы можно будет из Киева (отделение 02505), Днепра (отделение 49501), Одессы (отделение 65501) и Харькова. Оформить отправку можно будет в личном кабинете.

В УЗ отмечают, что отправка осуществляется из 5 городов, но адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть работающее отделение "Укрпочты".

Как заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, новую услугу создали специально для волонтеров, чтобы они могли быстро и в больших объемах пересылать отправки по Украине.

По словам Смелянского, несмотря на то, что "Укрпочта" довольно быстро наладила логистику в условиях войны, из-за большого количества блокпостов и боевых действий, а также их последствий в виде заминированных дорог и поврежденных мостов доставка отправлений автодорогами затягивается.

"Вместе с тем, у нас увеличивается количество задач – кроме посылок мы развозим гуманитарную помощь, помогаем с релокацией предприятий, и чтобы делать это все, мы ищем варианты усилить нашу логистическую сеть. Поэтому доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность. Поэтому мы возвращаемся к этому виду доставки", – рассказал генеральный директор.

Стоимость одной отправки весом до 30 кг и длинной стороной до 70 см – 25 грн. При этом, уплата за счет получателя невозможна.

"Это минимальная стоимость, которая пойдет на подготовку и обслуживание почтового вагона. Однако, если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, они все равно будут приниматься к отправке. О бесплатном отправлении нужно уведомить оператора – его стоимость будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов", – сообщили в "Укрзализныце".

Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылку, Укрпочта будет передавать их волонтерским организациям и фондам.

В УЗ добавили, что "Укрпочта" и "Укрзализныця" оставляют право на осмотр посылки и в случае, если в посылках будет не благотворительный, а коммерческий груз, такие посылки будут также передаваться волонтерским организациям, с которыми сотрудничает "Укрпочта".

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" совместно с украинской авиакомпанией WindRose в рамках чартерной программы поддержки малого и среднего бизнеса возобновили доставку отправлений в США через Польшу.

Напомним, за месяц активных боевых действий "Укрпочта" потеряла 500 млн грн доходов.