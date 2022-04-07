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Общество
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АТБ запустила бесплатную доставку гуманитарных грузов между четырьмя городами Украины

АТБ запустила бесплатную доставку гуманитарных грузов между четырьмя городами Украины

Сеть супермаркетов АТБ начинает бесплатно доставлять срочные гуманитарные посылки между Львовом, Харьковом, Одессой и Херсоном. Об этом сообщил директор компании Борис Марков в своем Facebook.

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Услугой могут воспользоваться переселенцы, благотворительные организации и волонтерские центры. Доставку АТБ собираются осуществлять полностью с помощью своих ресурсов транспортной логистики.

Бесплатно отправить через АТБ можно будет только посылки размерами 50см х 50см х 70см и весом не более 30 кг. При этом сначала нужно заказать услугу "АТБ-почта" через сервис "Обращение организаций" на официальном сайте компании.

В нем необходимо заполнить соответствующую форму с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".

"Такую возможность мы внедрили, наблюдая существенные трудности в работе официальных курьерских служб в Украине, а иногда и значительное удорожание стоимости их услуг", — отметил Марков.

В свою очередь почтовые операторы идут на уступки клиентам из-за войны. Так, "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, но внутренние посылки принимают только в открытом виде.

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений, так как из-за боевых действий в некоторых регионах отделения могут быть закрыты. 

Автор:
Вита Молодан