АТБ запустила бесплатную доставку гуманитарных грузов между четырьмя городами Украины

Сеть супермаркетов АТБ начинает бесплатно доставлять срочные гуманитарные посылки между Львовом, Харьковом, Одессой и Херсоном. Об этом сообщил директор компании Борис Марков в своем Facebook.

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Услугой могут воспользоваться переселенцы, благотворительные организации и волонтерские центры. Доставку АТБ собираются осуществлять полностью с помощью своих ресурсов транспортной логистики.

Бесплатно отправить через АТБ можно будет только посылки размерами 50см х 50см х 70см и весом не более 30 кг. При этом сначала нужно заказать услугу "АТБ-почта" через сервис "Обращение организаций" на официальном сайте компании.

В нем необходимо заполнить соответствующую форму с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".

"Такую возможность мы внедрили, наблюдая существенные трудности в работе официальных курьерских служб в Украине, а иногда и значительное удорожание стоимости их услуг", — отметил Марков.

В свою очередь почтовые операторы идут на уступки клиентам из-за войны. Так, "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, но внутренние посылки принимают только в открытом виде.

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений, так как из-за боевых действий в некоторых регионах отделения могут быть закрыты.