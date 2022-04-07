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АТБ запустила бесплатную доставку гуманитарных грузов между четырьмя городами Украины
Сеть супермаркетов АТБ начинает бесплатно доставлять срочные гуманитарные посылки между Львовом, Харьковом, Одессой и Херсоном. Об этом сообщил директор компании Борис Марков в своем Facebook.
Услугой могут воспользоваться переселенцы, благотворительные организации и волонтерские центры. Доставку АТБ собираются осуществлять полностью с помощью своих ресурсов транспортной логистики.
Бесплатно отправить через АТБ можно будет только посылки размерами 50см х 50см х 70см и весом не более 30 кг. При этом сначала нужно заказать услугу "АТБ-почта" через сервис "Обращение организаций" на официальном сайте компании.
В нем необходимо заполнить соответствующую форму с примечанием "Запрос на услугу "АТБ-почта".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Такую возможность мы внедрили, наблюдая существенные трудности в работе официальных курьерских служб в Украине, а иногда и значительное удорожание стоимости их услуг", — отметил Марков.
В свою очередь почтовые операторы идут на уступки клиентам из-за войны. Так, "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, но внутренние посылки принимают только в открытом виде.
"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений, так как из-за боевых действий в некоторых регионах отделения могут быть закрыты.