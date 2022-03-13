Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Бизнес
Дата публикации

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений
Фото: Delo.ua

Также в чат-боте можно проверить график работы отделений по Украине. 

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений и уточнения графика их работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

"Компания работает почти всюду. Уже открыто 1500 отделений по всей Украине", — говорится в сообщении. 

При этом компания ежедневно открывает для работы новые отделения.

Чтобы вам было легче найти ближайшее работающее отделение, необходимо зайти в чат-бот в телеграмме.

Ссылка на чат-бот тут

В компании отметили, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и за границу. Также в отделениях можно получить и снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы.

Напомним, что "Ашан" возобновил доставку продуктов через "Новую почту" и другие курьерские службы.