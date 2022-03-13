Также в чат-боте можно проверить график работы отделений по Украине.

"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений и уточнения графика их работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания работает почти всюду. Уже открыто 1500 отделений по всей Украине", — говорится в сообщении.

При этом компания ежедневно открывает для работы новые отделения.

Чтобы вам было легче найти ближайшее работающее отделение, необходимо зайти в чат-бот в телеграмме.

Ссылка на чат-бот тут.

В компании отметили, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и за границу. Также в отделениях можно получить и снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы.

Напомним, что "Ашан" возобновил доставку продуктов через "Новую почту" и другие курьерские службы.