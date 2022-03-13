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"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений
Также в чат-боте можно проверить график работы отделений по Украине.
"Новая почта" запустила чат-бот для поиска работающих отделений и уточнения графика их работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Компания работает почти всюду. Уже открыто 1500 отделений по всей Украине", — говорится в сообщении.
При этом компания ежедневно открывает для работы новые отделения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы вам было легче найти ближайшее работающее отделение, необходимо зайти в чат-бот в телеграмме.
Ссылка на чат-бот тут.
В компании отметили, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и за границу. Также в отделениях можно получить и снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы.
Напомним, что "Ашан" возобновил доставку продуктов через "Новую почту" и другие курьерские службы.