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Бизнес
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"Новая почта" возобновляет доставку за границу

"Новая почта" возобновляет доставку за границу

"Новая почта Глобал" возобновила отправления за границу за исключением Молдовы. Но не из всех отделений.

12 марта "Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", возобновила отправку отправлений за границу, за исключением Молдовы. Международное отправление по тем же тарифам, что и раньше, теперь можно оформить из любого работающего отделения.

Чтобы оформить международную отправку в отделении, нужно принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость. Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлину в стране получателя всегда платит сам получатель.

"Новая почта" работает почти всюду, но не всеми отделениями. Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по этой ссылке.