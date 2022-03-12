"Новая почта" возобновляет доставку за границу

"Новая почта Глобал" возобновила отправления за границу за исключением Молдовы. Но не из всех отделений.

12 марта "Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", возобновила отправку отправлений за границу, за исключением Молдовы. Международное отправление по тем же тарифам, что и раньше, теперь можно оформить из любого работающего отделения.

Чтобы оформить международную отправку в отделении, нужно принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость. Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлину в стране получателя всегда платит сам получатель.

"Новая почта" работает почти всюду, но не всеми отделениями. Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по этой ссылке.