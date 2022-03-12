“Нова пошта” поновлює доставку за кордон

“Нова пошта Глобал” відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови. Але не з усіх відділень.

12 березня “Нова пошта Глобал”, що входить до групи компаній “Нова пошта”, відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови. Міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше, тепер можна оформити із будь-якого працюючого відділення.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість. А перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

“Нова пошта” працює майже всюди, але не всіма відділеннями. Список працюючих відділень змінюється щоденно, інформація оновлюється за цим посиланням.