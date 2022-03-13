"Нова пошта" запустила чат-бот для пошуку відділень, що працюють

Також у чат-боті можна перевірити графік роботи відділень по Україні.

"Нова пошта" запустила чат-бот для пошуку діючих відділень та уточнення графіка їх роботи. Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Компанія працює майже всюди. Вже відкрито 1500 відділень по всій Україні", — йдеться у повідомленні.

При цьому компанія щоденно відкриває для роботи нові відділення.

Щоб вам було легко знайти найближче відділення, що працює, необхідно зайти в чат-бот в телеграмі.

Посилання на чат-бот тут.

У компанії зазначили, що у відділеннях посилки можна відправити Україною та за кордон. Також у відділеннях можна отримати та зняти готівку, оплатити мобільний та отримати грошові перекази з-за кордону.

Нагадаємо, що "Ашан" відновив доставку продуктів через "Нову пошту" та інші кур'єрські служби.