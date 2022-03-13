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Молдова почала приймати документи у "Дії" — Мінцифри
У Мінцифри вважають, що це початок роботи цифрового додатку на міжнародній арені.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Республіка Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії". Про це він написав у Telegram.
"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Упевнений, що це лише початок великої міжнародної історії "Дії", — написав Федоров.
Раніше повідомлялося, що у додатку "Дія" з'явилася нова послуга — "еДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Мінцифри запустили в Telegram чат-бот "єВоріг", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.
Нагадаємо, що гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.