Молдова почала приймати документи у "Дії" — Мінцифри

У Мінцифри вважають, що це початок роботи цифрового додатку на міжнародній арені.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Республіка Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії". Про це він написав у Telegram.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Упевнений, що це лише початок великої міжнародної історії "Дії", — написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що у додатку "Дія" з'явилася нова послуга — "еДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.

Також Мінцифри запустили в Telegram чат-бот "єВоріг", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.

Нагадаємо, що гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.