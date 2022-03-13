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Молдова начала принимать документы в "Дії" — Минцифры
В Минцифры считают, что это начало работы цифрового приложения на международной арене.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Об этом он написал в Telegram.
"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Уверен, что это только начало великой международной истории "Дії", — написал Федоров.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга — "еДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в Минцифры запустили в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.
Напомним, что деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии.