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Категория
IT и Телеком
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Молдова начала принимать документы в "Дії" — Минцифры

Молдова начала принимать документы в "Дії" — Минцифры
Фото: 24 Канал

В Минцифры считают, что это начало работы цифрового приложения на международной арене. 

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Об этом он написал в Telegram.

"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії". Уверен, что это только начало великой международной истории "Дії", — написал Федоров.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга — "еДокумент". Это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

Также в Минцифры запустили в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.

Напомним, что деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии.