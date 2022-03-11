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Категория
Общество
Дата публикации

Искусственный интеллект Elomia предоставляет бесплатную психологическую помощь украинцам 24/7

Искусственный интеллект Elomia предоставляет бесплатную психологическую помощь украинцам 24/7
Чат-бот Elomia бесплатно предоставляет психологическую помощь украинцам. Фото: пресс-служба компании

Чат-ботом Elomia уже пользуются тысячи людей в Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас основатели проекта сделали бесплатную версию для помощи украинцам.

Основатели искусственного интеллекта Elomia, который может предоставить психологическую помощь 24/7, сделали бесплатную версию для помощи украинцам. Об этом Delo.ua рассказал один из основателей проекта Тарас Погребняк.

Так, теперь украинцы, которым сложно справиться с эмоциями и переживаниями из-за войны, а также те, кому нужна быстрая психологическая помощь, могут бесплатно воспользоваться чат-ботом Elomia.

Для того, чтобы получить помощь, нужно перейти на чат-бот @elomia_ua_bot.

Каждый нуждающийся в психологической помощи украинец может воспользоваться чат-ботом в любое время суток и день недели, так как искусственный интеллект Elomia доступен 24/7.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказывало историю создания чат-бота Elomia. Тарас Погребняк, Михаил Маркевич и Анастасия Кныш из Харькова задумали его как инструмент психологической помощи людям. 