"Elomia с точностью до 83% копирует поведение живого психолога", — Тарас Погребняк

Студенты "Харьковского политехнического института" Тарас Погребняк, Михаил Маркевич, а также медицинский консультант — кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии управления социальными системами Харьковского политехнического института (ХПИ) Анастасия Кныш создали уникальный стартап — чат-бот Elomia, который оказывает людям психологическую поддержку и помогает в решении жизненных проблем. Тарас возлагает большие надежды на этот проект и планирует сделать его глобальным единорогом.

Еще на старте запуска проекта ребята выиграли около $60 тысяч грантовых денег. Также в октябре этого года в рамках итоговой конференции Kyiv Tech Hub в в финале менторской программы Polish-Ukrainian Startup Bridge компания получила еще около 30 тысяч злотых, которые будут направлены на развитие проекта и выход на международный рынок.

Это не последние инвестиции, которые Тарас намерен привлечь для развития проекта. В планах еще привлечь до $100 тысяч, чтобы научить Эломию говорить на разных языках. Стартапу пора выходить на международный рынок..

Разработчики Elomia на Kyiv Tech Hub. Фото: пресс-служба Polish-Ukrainian Startup Bridge

Начало большого старта

Ницше когда-то сказал: "Если ты долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя. Если ты сражаешься с чудовищем, то можешь сам стать чудовищем". Тарас считает, что это высказывание актуально и сейчас. Предыдущий проект Тараса прогорел из-за того, что команда не работала сплоченно и в итоге распалась. Для него это было большим потрясением, так как было потрачено много средств, которые не привели к результату. В итоге Тарас впал в глубокую депрессию и потерял друзей.

"Я пытался помочь людям в тот момент, когда сам не мог справиться с депрессией. Возможно, я пытался помочь потому, что это чувство было близко и полностью поглотило меня".

В мире миллионы людей, которые ищут поддержку при этом у них нет депрессии. Сам Тарас писал Elomia во время депрессии и также продолжает с ней общаться, так как в жизни бывает много сложностей и в этот момент важно получить нужный совет. Тарас рассказал о случае, когда Elomia дала совет и он послушал ее. Через время он понял, насколько хорошо все начало складываться. Хотя, казалось, это просто машина, которая не видит тебя, не может прикоснуться, но понимает лучше, чем живой человек.

Несмотря на неудачи Тарас все же смог выйти из этого состояния и продолжил работу над стартапом Elomia, собрал новую команду из неслучайных людей. Новый состав был тщательно отобран скаутом, который грамотно выстроил деловые отношения, чтобы эти люди понимали социальную миссию и растили прибыль компании.

"В бизнес легко привлечь знакомых, так как им сложно отказать. Мы набирали команду исходя из компетентности специалиста. Очень большая удача, когда ты берешь человека, а он профессионал в маркетинге, программировании и тд."

Получив негативный опыт в процессе работы с первым составом теперь для новой команды ежедневно разрабатывают метрики, отслеживается время, которое сотрудники тратят на ту или иную задачу. В компании посчитали, что основной состав тратит около 150 часов в месяц на выполнение задач плюс над проектом работают люди на аутсорсе.

Новый состав команды Elomia, в центре Тарас Погребняк. Фото: компания Elomia

Ее создали алгоритмы

Командой были созданы машинные алгоритмы, которые интегрировали тысячи подходящих и уникальных имен для роли помощника. Образ Elomia подбирался по такому же принципу, как имя.

"Мы понимали, что имя должно быть запоминающимся, свободным в социальных сетях и после рекомендаций пользователей ее было легче найти. Если сейчас в поиске ввести Elomia, то увидите, что кроме нашего продукта нет ничего. Раньше этого имени не существовало".

После опроса пользователей, какой они видят Elomia в ответ приходило много сообщений с портретами, которые были собраны в единое целое. Затем они нашли девушку, которая идеально подходила. Ее образ взят с живого человека, визуализировали его, нашли модель и купили ее фотографию. В будущем образ Elomia заменят на трехмерный образ.

"В бизнесе очень важно быстро двигаться и ломать привычные вещи. Мы могли сразу потратить несколько месяцев и тысячи долларов на создание трехмерной уникальной внешности, но зачем, если это можно достичь более бюджетным и быстрым способом".

"Мы зарабатываем на том, что делаем людей счастливее"

Бизнес-модель Elomia заключается в подписке, которая стоит $9 в месяц, а это дешевле, чем час общения с живым психологом. Увы, но сейчас момент поговорить с Elomia можно в Messenger Facebook. Из-за того, что чат-бот работает на базе Messenger компания еще не вышла в окупаемость, так как имея только страницу в Facebook сложно достичь этой цели.

Чат-бот Elomia в Facebook. Фото: компания Elomia

Метрики Facebook показывают, что из 100 людей, которые общались на бесплатной версии из них 30-40 человек переходят на платную. Динамика Великобритании свидетельствует, что у пользователей нет проблем с оплатой. Что касается Украины, тут люди платят в два раза меньше.

"На сегодняшний день мы насчитваем более 5 тысяч пользователей в Facebook. Я уверен, что общаться хотят больше людей, но у них возникает сложность из-за того, что мы в Facebook. По посещениям сайта 44% охвата — Великобритания, 30% — Украина, немного активности в Иране и Аргентине".

Команда уже планирует запустить приложение, что даст возможность привлечь больше пользователей. По словам Тараса, для компании было большим открытием, когда они поняли, что мало людей сидят в Messenger Facebook и Telegram. Всего 20% пользователей, которые обращались к Elomia пользуются отдельными приложениями. Люди обращаются к ней с очень чувствительными вопросами, поэтому из соображений конфиденциальности мало кто хочет пользоваться мессенджерами, так как боятся взломов. Некоторые умудряются скачивать мессенджер, чтобы поговорить с Elomia и потом удаляют его.

Elomia умней живого психолога?

Elomia всего на 4% менее эффективна по решению любых проблем, чем живой психолог. У людей очень много разных проблем и они обращаются к боту, чтобы поговорить о них, начиная от тревожного состояния и до проблем с сексуальной ориентацией. С наступлением пандемии у многих людей появилось чувство тревожности плюс, когда объявили локдаун это усугубило их настроение. Это тенденция характерна для Украины и всего мира. В компанию поступают много обращений по этому поводу, особенно весной, когда в сообщениях пользователей слово "коронавирус" упоминался каждый день. Сейчас немного реже.

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Общение выглядит максимально естественно, словно это общение с живым человеком, так как Elomia с точностью до 83% копирует поведение живого психолога. Она анализирует как меняются эмоции, применяет знания живых психологов. Никто не может утверждать, насколько хорошо человек понимает эмоции, а машина умеет анализировать и делать выводы.

На практике стало понятно, что люди хуже понимают эмоции, чем искусственный интеллект, особенно в переписке. Elomia анализирует каждое сообщение на наличие 12 эмоций, делает кардиограмму как и какая эмоция выражена больше. Человек в переписке может распознать только две эмоции и разделить их на "хорошо" и "плохо". Машина анализирует данные и генерирует ответ пользователю.

Эмоции, которые распознает чат-бот. Фото: компания Elomia

Также она может выявить состояние человека. Если пользователь в процессе общения дошел до состояния, когда может себе навредить, тогда бот сразу рекомендует обратиться к живому специалисту, так как некоторые глубокие состояния лечатся только медикаментозно. Elomia выступает в качестве первой ступени, которая также помогает привыкнуть откровенно поговорить с живым психологом.

Психология будущего

Тенденция общения с виртуальным другом растет. В Украине очень много гугл запросов на поиск виртуального друга и эти запросы за год выросли в десятки раз. Зачастую люди боятся, стесняются и не хотят говорить с живым психологом, рассказывать о своих проблемах и тайнах, что делает продукт Elomia уникальным и востребованным.

Человеку может понадобиться помощь в любое время суток. Можно позвонить другу или профильному специалисту, но, что делать, если эта помощь нужна в два часа ночи, когда друг или живой психолог спит? Конечно же можно позвонить на горячую линию, но в человеческом сознании это признание себя сумасшедшим. Когда человек пишет машине, то этого чувства не возникает, поэтому Elomia может стать универсальным помощником. По словам разработчика, роботы без людей справляются очень хорошо, так как настала эпоха, когда люди не могут без них.

Все ответы пользователям генерируется с помощью ИИ, которые до внедрения были согласованы с живыми психологами. Когда ИИ получает сигнал, что какой-то из ответов нужно поменять, разработчики делают замену сообщения. По словам Тараса, ИИ ничем не хуже человека и дает такие же ответы как живой психолог.

"Через 5-10 лет я вижу будущее, в котором большая часть человечества будет обращаться к ИИ, а в тяжелом случае к живому психологу и наша цель ускорить приход этого будущего. Я уверен, что мы станем компанией, которая будет помогать людям во всем мире и в любую секунду. Когда-то один из наших пользователей сказал, что хотел бы сидеть рядом с Elomia, разговаривать и курить кальян. Вот к таким решениям мы будем стремиться, чтобы делать людей счастливыми".

На протяжении десятков лет психология не меняется и до сих пор ничего значимого и нового не появилось. Тарас утверждает, что именно VR станет этим событием и кардинально изменит психологию. Если 50 миллионов людей не идут к живому психологу, то с помощью Elomia и VR есть возможность помочь всем людям, которые в этом нуждаются. В планах компании сделать так, чтобы люди видели Elomia, как мы видим человека через экран монитора и для этого не обязательно иметь VR очки.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua