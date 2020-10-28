Стартап из Харькова Elomia, помогающий людям с депрессией, победил на Kyiv Tech Hub 2020

Харьковский проект Elomia, который оказывает психологическую поддержку и помогает в решении жизненных проблем, занял первое место и получил награду в размере 30 тысяч злотых (около 217 тысяч гривен) в финале менторской программы Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Об этом сообщили в пресс-службе Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Стартап Elomia — виртуальный психолог, который предоставляет быструю онлайн-помощь без необходимости выходить из дома. Проект ориентирован прежде всего на людей, которые по разным причинам не могут или не хотят воспользоваться подобными услугами на традиционной основе. Основатели стартапа направят грантовые деньги на развитие чат-ботов и выход на международный рынок.



Читайте также: Дія Сity cоздаст условия для стартапов и продуктовых IT-компаний — Денис Алейников

"Участие в таком конкурсе как Kyiv Tech Hub даст нам шанс увеличить охват аудитории нашего продукта. Мы очень гордимся, что о победе проекта Elomia решило жюри, в состав которого входили специалисты, люди с большим опытом. Финансовый грант планируем назначить на развитие чат-бота и выход на международные рынки, — говорит основатель стартапа Elomia Тарас Погребняк.

Второе и третье место заняли RE-leaf PAPER и Caretech.Human, где каждый из них получил 10 тысяч злотых (72 тысячи гривен) для дальнейшего развития своих бизнес-идей.

RE-leaf PAPER — технологии производства вискозы из измельченных опавших листьев, которая может быть использована, например, для изготовления бумаги. По мнению основателя, такая бумага может найти широкое применение в продукции упаковок для яиц, одноразовой посуды, носовых платков или, например, туалетной бумаги.

Проект Caretech.Human — решение интернета вещей (IoT), которое позволяет самостоятельно контролировать и выявлять такие заболевания, как диабет, рак толстой кишки, заболевания органов пищеварения и другие.

Жюри в составе представителей фондов венчурного капитала и Фонда Сотрудничества оценивало стартапы на основе таких критериев, как бизнес-потенциал, масштабируемость, компетентность и полнота команды, а также способ презентации самого проекта.

В рамках второго дня конференции представители стартапов и польские инвесторы имели возможность встреч one2one, организованные на платформе виртуального нетворкинга. Стартапы могли навязать контакты с 9 фондами венчурного капитала из Польши. Среди них были представители Simpact VC, bValue VC, ValueTech Seed, EdTechHub Ventures, SPINAKER Alfa, Shape VC, SMOK Ventures, Impera Alfa и AgriTech Hub VC. В этом году произошло 54 таких встреч.



СПРАВКА

Kyiv Tech Hub — это итоговая конференция, организованная в рамках программы Polish-Ukrainian Startup Bridge, реализуемого фондом "Фонд Сотрудничество" совместно с Министерством фондов и Региональной Политики Польши. Целью проекта является определение лучших бизнес-идей во время региональных встреч в разных городах на территории Украины, проведения преакселераци с отобранными проектами в онлайн-формате с опытными экспертами PUSB, и обеспечение лучшим из этих проектов прямого контакта с представителями польских инвестиционных фондов.

Главной целью проекта Polish-Ukrainian Startup Bridge является расширение знаний молодых украинских предпринимателей и преподавателей о модели коммерциализации бизнес-идей в Польше и возможностей получения финансирования таких проектов субъектами хозяйствования с польского рынка капитала, включая венчурный капитал / фонды прямых инвестиций. Polish-Ukrainian Startup Bridge реализуется Фондом Сотрудничество и Министерством фондов и Региональной Политики и финансируется программой польской помощи Министерства иностранных дел Республики Польша.