Дія Сity cоздаст условия для стартапов и продуктовых IT-компаний — Денис Алейников

Проект Министерства цифровой трансформации Украины Дія City, представляет собой специальный правовой режим для IT-игроков со всего мира. Под руководством Александра Борнякова он имеет все шансы стать новым драйвером для роста национальной экономики, создавая условия для структурирования стартапов в Украине и их превращения в технологические компании.

Об этом заявил legal lead Дія Сіty, советник министра цифровой трансформации Украины Денис Алейников в колонке на "НВ.Бизнес.

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"С юридической точки зрения, — это действующий по всей стране специальный правовой режим для IT-игроков со всего мира. С практической точки зрения, Дія City — это инструмент цифровой трансформации экономики Украины и новый драйвер роста экономики.

Первая цель — создать на базе страны международный технологический хаб мирового значения — магнит для талантов из разных стран, международный центр знаний и компетенций. Вторая — построение в результате международного сотрудничества новой экономики Украины — экономики знаний. Маленький международный стартап, резидент Дія City, завтра может стать крупной технологической компанией. Десяток таких компаний образуют костяк и основу новой цифровой экономики. Важно создать условия, чтобы стартапы структурировались в Украине, а не на Кипре, а выросшие из них технологические компании не переносили свои штаб-квартиры в зарубежные юрисдикции, опасаясь несовершенства Украинской правовой системы", — указывает Алейников.

Для запуска Дія City Верховная Рада должна принять ряд законопроектов, предусматривающих налоговые стимулы, либерализацию трудового законодательства и другие инструменты развития для резидентов.

"В стране сегодня порядка 200 тысяч талантливых инженеров и разработчиков. Мы считаем правильным предложить им альтернативу, например, возможность создания собственного стартапа, продукта. Это максимизирует финансовый результат не только этих ребят, но и страны в целом. Именно на это направлены основные меры, предлагаемые нами в разрабатываемом законе [о Дія City].

Например, элементы английского права, конвертируемый займ, развитие венчурного инвестирования — это все облегчит структурирование иностранных венчурных инвестиций в украинские стартапы. Разработчики получат доступ к иностранным деньгам здесь, в Украине, получат шанс сделать свой проект, а страна получит новые стартапы, структурированные по национальному праву, а не на Кипре или еще где-то. Инвестору это тоже выгодно, ведь структурировать и содержать небольшие национальные команды по национальному праву гораздо дешевле.

Мы уже имели такой опыт реформ и увидели, что это работает на примере белорусского Парка высоких технологий. В Дія City мы идем дальше — вводим необходимые иностранным фондам инструменты хеджирования рисков, такие как ликвидационные привилегии и стимулируем развитие национальных ангельских инвестиций — украинские инвесторы получат налоговую скидку по НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы", — заявил Алейников.