Тревожный бот и Healty-консультант: каким украинским стартапам раздали гранты в 9-й раз

Украинский фонд стартапов провел девятый Pitch Day. Мероприятие состоялось в оффлайн формате на территории инновационного парка Unit.City. С презентациями выступило 10 стартапов на этапе seed. После питчей жюри оценивали стартапы компаний, где 3 из 10 с самой высокой оценкой получат грант в сумме $50 тысяч каждый.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского Фонда стартапов.

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Основными критериями оценки проектов на стадии seed являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия. В каждой категории максимум — 5 баллов (суммарно максимум 25). Проходной балл для рекомендации Наблюдательному совету о предоставлении гранта составляет 15 баллов.

Идеи на стадии seed:



ORTY. Система управления рестораном, за счет внедрения систем самообслуживания, доставки и чат-ботов, помогает ресторанам продавать больше.



COMIN. Позволяет контентным вебсайтам получать доход из контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Comin предоставляет виджет электронной коммерции, который автоматически подбирает товар к содержанию публикации. Процесс покупки товаров осуществляется непосредственно на контентном вебсайте без перехода посетителей к сайту-магазина, а обработка заказов осуществляется продавцом.

Nutritionista. Интеллектуальное мобильное приложение, которое рекомендует пользователям здоровую пищу в ближайших ресторанах на основе персональных предпочтений вроде: типы продуктов, аллергены, способы питания с помощью искусственного интеллекта и компьютерного видения.



TRADOMATIC. B2B маркетплейс, который помогает фермерам и трейдерам взаимодействовать и заключать сделки онлайн всего за несколько нажатий. Инструменты аналитики и индикативных цен позволяют фермерам видеть ежедневное обновление цен от более чем 200 компаний-покупателей и профессиональную рыночную аналитику. Покупатели могут сообщать об обновлении закупочных цен более чем 5 тысяч производителей одновременно. Онлайн аукционы позволяют продать свой урожай по лучшей цене. Tradomatic помогает получить честную и самую высокую цену, экономя время на телефонных разговорах.



AssayMe. Персональный Wellness&Health помощник, который дает возможность пользователям контролировать состояние своего здоровья и предотвращать возможные медицинские проблемы с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях. А также это комплексный инструмент для более качественной телемедицины.



AMO CITI. Дисконтная сеть для нового поколения: получай кэшбек в любимых заведениях и спасай мир! В одной платформе объединены 1500+ предпринимателей и 30,000+ клиентов. У каждого предпринимателя есть своя страница, где на ней он размещает фото, время работы, размер скидки, описание своего заведения и специальные предложения. АМО СИТИ помогает бизнесу превращать случайных покупателей в лояльных клиентов. А для пользователей, АМО СИТИ является легким инструментом, чтобы сэкономить и делать свой город лучшим, ведь часть кэшбека идет на поддержку местных инициатив. И все это в рамках Целей Устойчивого Развития (ЦСР).



Сити-бот Назар. Городской чат-бот (Viber, Telegram, Facebook), что предупреждает об отключении любых городских коммуникаций, причины и сроки их восстановления по указанному адресу. Принимает и контролирует выполнение заявок. Упрощает жизнь и экономит время жителям и бизнеса.



DESNOVATION. Помогает домовладельцам сделать ремонт с гарантией и за меньшие деньги. Маркетплейс готовых дизайнов ($100), алгоритм автокошториса. Сервис управления ремонтным процессом, расчеты с подрядчиками по факту выполнения; бесплатный технический надзор и страхование.



Flamingo Chair. Роботизированное кресло для активного сидения. Меняй положение тела и оставайся максимально сконцентрированным.



Босые. Первый украинский бренд Босо-обувь. Такая обувь является легкой, гибкой и имеет анатомическую форму. Босо-обувь укрепляет стопы, улучшает осанку, увеличивает выносливость и не ограничивает движения стоп. Профилактическое ношение Босо-обуви предотвращает патологиям опорно-двигательного аппарата.

По результатам оценок Конкурсной комиссии был сформирован следующий рейтинговый список стартапов (от наивысшего балла до самого низкого):

По итогам голосования самые высокие оценки получили компании: ORTY (19 баллов), COMIN (16,33 балла) и Nutritionista (15,83 балла).

На заседании Наблюдательного совета Фонда, которое состоится в ближайшее время, будет принято решение, какие именно стартапы получат грантовое финансирование.

Напомним, что по результатам восьмого Pitch Day высокие оценки получили три стартапа на этапе seed, а именно Neverdark, Ревизион и Upswot.