Украинский фонд стартапов в восьмой раз раздал гранты по $50 тысяч: кому и за что

На восьмой Pitch Day попали 10 стартапов на стадии seed. Для презентации стартапа каждому разработчику выделялось 7 минут для питча и 12 минут для ответов на вопросы жюри. После питчей жюри оценивали стартапы компаний, где 3 из 10 с самой высокой оценкой получат грант в сумме $50 тысяч каждый.

Питч стартапов оценивали члены конкурсной комиссии:

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Советник Министерства Цифровой Трансформации Украины, партнер акселератора ISE Booster Александр Романишин, главный аналитик Indax Андрей Гулый, CEO в YEP startup incubator Андрей Заикин, основатель и СЕО в Beetroot Андреас Фльодстром, старший инвестиционный аналитик Simpact VC Михаил Халецкий, управляющий партнер бизнес акселератора FeelGoodLabs Сергей Довгополый, основатель и CEO компании MedicalLife Максим Бешлеул.

"Впервые за долгое время мы возвращаемся в офлайн. В последний раз это было аж в феврале, поэтому надеемся, что мы и в дальнейшем продолжим этот формат и карантин не помешает. Мы тщательно подготовились к сегодняшним условиям и обеспечили соблюдение всех санитарных норм, предусмотренных законодательством. Хотя онлайн и имеет определенные преимущества они не сравнятся с возможностями, которые достигаются только при встрече лицом к лицу. Прежде всего это нетворкинг, который так нужен участникам," — комментирует директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов.

Pitch Day 8 Украинского фонда стартапов. Фото: Delo.ua

"Мы хотим, чтобы каждый стартап показал свою стратегию, масштабирование, четкое понимание рынка и вашего потребителя," — отметил главный аналитик Indax Андрей Гулый.

"На каждой презентации мы слышим о продуктах, но главная задача каждого — продать эту идею," — отметил управляющий партнер бизнес акселератора FeelGoodLabs Сергей Довгополый.

На стадии seed представили идеи 10 компаний:

Trustee Wallet. Инновационный некастодиальний мультивалютный криптокошелек, который обеспечивает возможность мгновенно отправлять и получать виртуальные активы с использованием Visa / MasterCard. Платформа решает проблему объема данных, мощности и специальных знаний, которые нужны для управления кошельком. Чтобы воспользоваться платформой необходимо скачать приложение на смартфон и начать им пользоваться. Таким образом кошелек для криптовалюты можно держать и проводить транзакции на мобильном телефоне. Само приложение дает возможность распределять, отправлять, покупать криптовалюту, то есть осуществлять денежные операции и зарабатывать на них.

A.D.A.M. Биотехнический стартап, фокусируется на био-печати костных имплантатов, используя собственную запатентованную 3D технологию. Это продукт для создания 3D моделей имплантов. Клинике лишь нужно загрузить данные в программу с диагнозом пациента и отправить их для печати. Компания больше ориентируется на рынок Америки. По мнению основателя стартапа, рынок 3D имплантатов растет и скоро это будет более востребовано с применением различных материалов. Первый фокус компании это печать имплантатов, которые применяются в онкологии и политравмах (многочисленных травмах конечностей).

MoKeш. Платформа для прямого финансирования малого бизнеса частными лицами. Это сервис прямого B2B кредитования малого и среднего бизнеса. Так как в Украине очень сложно оформить кредит сектору МСБ для запуска компании или уже существующего бизнеса стартап предлагает он-лайн кредитование на платформе. Чтобы получить деньги, необходимо заполнить анкету, после анализируется проект предпринимателя и в случае одобрения компания получает кредит под 4%. Решение о выдаче займа принимает только MoKeш, так как они занимаются привлечением инвесторов.

DeviceVoice. Инновационное аппаратно-программное ИВТ решение для автоматизации кофейного бизнеса, с использованием запатентованной Self-Checkout технологии и системы телеметрии. Компания разрабатывает решение, чтобы клиенты стали ближе к собственникам кофейного бизнеса — автоматический платеж с помощью банковской карты. Бизнес-модель заключается в том, что благодаря банковскому терминалу на кофейных аппаратах можно самостоятельно оплатить напиток, а при заказе в магазине с помощью QR-кода. Кофейные аппараты уже работают на рынке Украины и установлены в ТЦ, АЗС, супермаркетах.

Activechat. Платформа для создания сложных виртуальных ассистентов с возможностью автоматизации процесса их разработки на основе AI. Это платформа под названием "Чарли" помогает решить задачи бизнеса. Программа анализирует полную картину отношений между бизнесом и клиентом. Например, подсказать как вести переговоры, доводить сделки до конечного результата и сопровождать бизнес на всех этапах развития. Платформа анализирует ключевые слова, после чего дает подсказки, как продолжить переговоры. Виртуальные ассистенты и консультанты с помощью искусственного интеллекта решают задачи бизнеса.

Neverdark. Камин с настоящим огнем для любой квартиры. Это камин с настоящим огнем, для которого не нужна вытяжка или дымоход. Благодаря специальной технологии дым преобразовывается в пар, который не вреден для здоровья человека. Камином можно управлять с помощью смартфона, на котором установлено приложение компании. Камин снабжен автоматической заправкой, а включается с помощью "no touch" системы. Компания уже работает на рынке Украины, но будущем планирует выйти на международный рынок.

Revizion. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов. Формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системы обратной связи в каждой точке контакта с клиентом. Главная цель стартапа это привлекать, продавать продукт компании и возвращать клиентов. Платформа дает возможность взаимодействовать с клиентом используя искусственный интеллект. Например, через платформу клиент оставляет комментарий о любой компании либо для решения какой-либо проблемы в сервисе или продукте. После чего компания, к которой был адресован комментарий видит его и предпринимает меры, чтобы закрыть проблему или придумать новое решение для улучшения сервиса. С данным сервисом уже начали работать некоторые украинские рестораны, которые внедрили функцию просмотра меню заведения и отправки отзыва через сканирование QR-кода.

Upswot. Повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных. Компания предлагает решение для банков и бизнеса. Целевая аудитория компании — банки. Для начала работы с платформой банку нужно получить лицензию, которая предоставляет доступ к дашборду с данными развития компании, которая взяла кредит для развития бизнеса в этом банке. Таким образом банк может оценить все риски сотрудничая с конкретным предпринимателем. А бизнес подключившись к данной платформе получает инсайдерскую информацию о грядущих проверках компании, может узнать весь путь становления и тд.

Poly Diagnostic. Производство диагностических тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине. Компания предлагает продукцию для медицинских учреждений и лабораторий. Они производит тесты на COVID-19, грипп А и В. Для ветеринарных лабораторий предлагают тесты на африканскую и классическую свиную чуму и тд. В каждой пробирке будет два независимых теста, которые могут выявить вышеперечисленные болезни.

Timeat. Сервис предварительного заказа блюд в ресторанах и кафе. Он помогает пользователям сэкономить лишнее время на ожидание блюд в заведениях, а ресторанам привлечь новых клиентов и ускорить клиентопоток. Карантин снизил доход мест общественного заведения исходя из этого компания создала платформу, которая может увеличить клиентопоток.

Юзер бесплатно скачивает приложение, которое дает возможность сделать предзаказ на блюда и указать время посещения заведения, чтобы к приходу блюда уже были готовы к подаче. Доход компании Timeat формируется благодаря каждой транзакции в ресторане, где средняя комиссия по заведениям — 15%. Компания уже работает на территории Украины, планирует увеличить базу клиентов и начать интеграцию с системой ресторанов Poster. При запуске компания привлекла $65 тысяч от украинского инвестора.

По итогам голосования самые высокие оценки получили компании:

✅ Компания Neverdark, которая создала камин с настоящим огнем для любой квартиры.

✅ Upswot, которая создала платформу для повышения эффективности МСБ.

✅ Сервис обратной связи и NPS Revizion, который позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов.

Решение о выдаче гранта трем победителям в сумме $50 долларов каждому принимается на протяжении двух недель после презентации. После питча тем стартапам, что набрали проходной балл комиссия пишет рекомендательный лист, Набсовет его изучает, пересматривает запись выступления и голосует за выделение денег. Решение принимается большинством голосов. В пресс-службе Украинского фонда стартапов отметили, что еще не было случаев, чтобы Набсовет голосовал против, но это возможно и предусмотрено.

Справка:

Украинский фонд стартапов — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.