ЛУН запустил онлайн-карту работающих во время войны заправок, супермаркетов и почтовых сервисов

Проект "ЛУН Город" запустил "Полезную карту", которая призвана помочь жителям Украины во время войны, информируя о местоположении работающих автозаправочных станций, супермаркетов и почтовых сервисов.

На сегодня онлайн-карта отображает работающие АЗС ОККО, супермаркеты "Сильпо", отделения "Новой почты" и еще одного оператора доставки Justin. Также планируется размещать на ней информацию об аптеках.

Каждая из сетей отображена в виде отдельного слоя карты, который пользователь может включать и выключать по своему выбору. Пользоваться картой можно и с компьютера, и с мобильного устройства.

Данные для сервиса команда "ЛУН Город" собирает в открытых источниках и непосредственно от бизнеса. Информация на карте обновляется сразу, как только ее обновляет источник данных. Информация, касающаяся Вооруженных сил, территориальной обороны или боевых действий, на карте не публикуется.

Создатели также предусмотрели форму для фидбэка, где можно сообщить о неточностях в "Полезной карте", предложить, что на нее можно добавить, сообщить о других открытых источниках информации о работе магазинов, заправок и прочих объектов.

Напомним при этом, что Государственная налоговая служба требует от бизнеса, несмотря на войну, продолжать принимать к оплате банковские карточки, а не только наличные средства, поскольку это может сохранить людям жизни.