ЛУН запустив онлайн-карту заправок, супермаркетів та поштових сервісів, що працюють під час війни

Проєкт "ЛУН Місто" запустив "Корисну карту", яка покликана допомогти жителям України під час війни, інформуючи про місцезнаходження працюючих автозаправних станцій, супермаркетів та поштових сервісів.

На сьогодні онлайн-карта відображає працюючі АЗС ОККО, супермаркети "Сільпо", відділення "Нової пошти" та ще одного оператора доставки Justin. Також планується розміщувати на ній інформацію про аптеки.

Кожна мережа відображається у вигляді окремого шару карти, який користувач може вмикати та вимикати за своїм вибором. Користуватися картою можна і з комп'ютера, і мобільного пристрою.

Дані для сервісу команда "ЛУН Місто" збирає у відкритих джерелах та безпосередньо від бізнесу. Інформація на карті оновлюється відразу, як її оновлює джерело даних. Інформація щодо Збройних сил, територіальної оборони або бойових дій на карті не публікується.

Розробники також передбачили форму для фідбека, де можна повідомити про неточності в "Корисній карті", запропонувати, що на неї можна додати, повідомити про інші відкриті джерела інформації, про роботу магазинів, заправок та інші об'єкти.

Нагадаємо також, що Державна податкова служба вимагає від бізнесу, незважаючи на війну, продовжувати приймати до оплати банківські картки, а не тільки готівку, оскільки це може зберегти людям життя.