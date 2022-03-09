"Може врятувати життя": Податкова наполягає на вимозі до бізнесу приймати безготівкову плату за товари та послуги

Державна податкова служба звертає увагу суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг, на обов'язок забезпечити можливість споживачам розраховуватись у безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів.

Як нагадує відомство у своєму повідомленні, переважна більшість пенсійних, соціальних виплат та виплат заробітної плати в Україні здійснюється нині у безготівковій формі – перерахуванням коштів на платіжні картки.

У зв'язку з цим вимога щодо забезпечення можливості використовувати їх при оплаті за нинішніх умов воєнного стану набула важливого соціального і морального значення.

Податківці вказують, що виконання цієї вимоги зараз стало додатковою обставиною, яка може зберегти життя людей, а не лише уникнути відповідальності.

У ДПС нагадують, що на підставі запровадження військового стану в Україні зараз зупинено документальні, фактичні та камеральні перевірки, а терміни оформлення результатів перевірок та терміни оскарження рішень контролюючих органів відкладено до кінця того місяця, в якому військовий стан завершиться.

Нагадаємо, що раніше найбільші банки в Україні, включаючи державні ПриватБанку та Ощадбанк, скасували комісії за безготівкові розрахунки. Крім того, національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) по операціях оплати за товари та послуги.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що не приймати зараз платіжні картки – це непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, і закликав операторів торгових мереж та АЗС обов'язково забезпечити клієнтам можливість безготівкової оплати.