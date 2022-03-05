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Категорія
Банки
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Платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії за оплату товарів та послуг

Платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії за оплату товарів та послуг
Фото: прес-служба Національного банку України

Національна платіжна система (НПС) "Простір" прийняла рішення скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток.

Як повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ), таке рішення НПС "Простір" ухвалила на підтримку пропозиції банківської спільноти.

"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах воєнного стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників", – заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрєгін.

Він наголосив, що ініціатива банків щодо скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торговельно-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність під час воєнного стану.

Національна платіжна система “Простір” – це система роздрібних платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, переведення в готівку та інші операції з національною валютою здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів, а саме платіжних карток “Простір”.

Платіжну систему “Простір” створено Національним банком України. Повна назва системи – Національна платіжна система “Український платіжний простір”.

До ребрендингу, проведеного в лютому 2016 року, платіжна система “Простір” називалася Національна система масових електронних платежів (НСМЕП).

НСМЕП розпочала роботу у 2004 році. На момент ребрендингу учасниками системи було понад 50 банків та 23 небанківські установи.

Автор:
Дмитро Нарожний