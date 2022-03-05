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Платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії за оплату товарів та послуг
Національна платіжна система (НПС) "Простір" прийняла рішення скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток.
Як повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ), таке рішення НПС "Простір" ухвалила на підтримку пропозиції банківської спільноти.
"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах воєнного стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників", – заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрєгін.
Він наголосив, що ініціатива банків щодо скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торговельно-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність під час воєнного стану.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Національна платіжна система “Простір” – це система роздрібних платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, переведення в готівку та інші операції з національною валютою здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів, а саме платіжних карток “Простір”.
Платіжну систему “Простір” створено Національним банком України. Повна назва системи – Національна платіжна система “Український платіжний простір”.
До ребрендингу, проведеного в лютому 2016 року, платіжна система “Простір” називалася Національна система масових електронних платежів (НСМЕП).
НСМЕП розпочала роботу у 2004 році. На момент ребрендингу учасниками системи було понад 50 банків та 23 небанківські установи.