Платежная система "Простір" отменила межбанковские комиссии за оплату товаров и услуг

Национальная платежная система (НПС) "Простір" приняла решение отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг при помощи платежных карт.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), такое решение НПС "Простір" приняла в поддержку предложения банковского сообщества.

"Это решение направлено на стимуляцию безналичных операций в условиях военного положения для безопасности как граждан и бизнеса, так и банковских работников", – заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Он подчеркнул, что инициатива банков по отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность во время военного положения.

Национальная платежная система "Простір" – это система розничных платежей, в которой расчеты за товары и услуги, обналичивание и другие операции с национальной валютой осуществляются с помощью электронных платежных средств, а именно платежных карт “Простір”.

Платежная система "Простір" создана Национальным банком Украины. Полное название системы – Национальная платежная система “Украинское платежное пространство”.

До ребрендинга, который был проведен в феврале 2016 года, платежная система "Простір" называлась Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП).

НСМЭП начала работу в 2004 году. На момент ребрендинга участниками системы являлось более 50 банков и 23 небанковских учреждения.