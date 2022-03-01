Голова НБУ закликав українців розраховуватися платіжними картками

На сьогоднішній день в умовах воєнного стану банківська система України працює у злагодженому режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

За його словами, банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення.

У свою чергу, як зазначив Шевченко, онлайн-банкінги працюють у звичайному режимі. Голова НБУ нагадав, що за їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, у тому числі на допомогу армії.

Шевченко наголосив, що торгові заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки, оскільки жодних обмежень на такі розрахунки Нацбанк не встановлював.

"Закликаю операторів торгових мереж та заправних станцій – не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. Не приймати платіжні картки зараз – це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання", – заявив Шевченко.

Він також закликав українців віддавати перевагу безготівковим розрахункам.

"Інкасатори банків, щодня ризикуючи життям, поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівку, ми зменшуємо ризик їхнього життя та здоров'я", – пояснив Шевченко.

Раніше Національний банк, щоб мінімізувати негативний вплив агресії РФ, вжив низку заходів щодо підтримки стабільності банківської системи.