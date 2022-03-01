Глава НБУ призвал украинцев рассчитываться платежными картами

На сегодняшний день в условиях военного положения банковская система Украины работает в слаженном режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

По его словам, банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

В свою очередь, как отметил Шевченко, онлайн-банкинги работают в обычном режиме. Глава НБУ напомнил, что с их помощью можно пополнить мобильный счет, провести безналичные переводы средств, в том числе на помощь армии.

Шевченко подчеркнул, что торговые заведения (магазины, АЗС и аптеки) должны принимать безналичные расчеты, так как никаких ограничений на такие расчеты Нацбанк не устанавливал.

"Призываю операторов торговых сетей и заправочных станций – не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас – это не менее непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания", – заявил Шевченко.

Он также призвал украинцев отдавать предпочтение безналичным расчетам.

"Инкассаторы банков, ежедневно рискуя жизнью, пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью", – пояснил Шевченко.

Ранее Национальный банк, чтобы минимизировать негативное влияние агрессии РФ, принял ряд мер по поддержанию стабильности банковской системы.