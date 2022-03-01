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Глава НБУ призвал украинцев рассчитываться платежными картами
На сегодняшний день в условиях военного положения банковская система Украины работает в слаженном режиме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
По его словам, банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.
В свою очередь, как отметил Шевченко, онлайн-банкинги работают в обычном режиме. Глава НБУ напомнил, что с их помощью можно пополнить мобильный счет, провести безналичные переводы средств, в том числе на помощь армии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Шевченко подчеркнул, что торговые заведения (магазины, АЗС и аптеки) должны принимать безналичные расчеты, так как никаких ограничений на такие расчеты Нацбанк не устанавливал.
"Призываю операторов торговых сетей и заправочных станций – не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас – это не менее непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания", – заявил Шевченко.
Он также призвал украинцев отдавать предпочтение безналичным расчетам.
"Инкассаторы банков, ежедневно рискуя жизнью, пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью", – пояснил Шевченко.
Ранее Национальный банк, чтобы минимизировать негативное влияние агрессии РФ, принял ряд мер по поддержанию стабильности банковской системы.