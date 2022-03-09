"Может спасти жизнь": Налоговая настаивает на требовании к бизнесу принимать безналичную оплату за товары и услуги

Государственная налоговая служба обращает внимание субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в сфере продаж товаров, общественного питания и услуг, на обязанность обеспечить возможность потребителям рассчитываться в безналичной форме с применением электронных платежных средств.

Как напоминает ведомство в своем сообщении, подавляющее большинство пенсионных, социальных выплат и выплат заработной платы в Украине осуществляется в безналичной форме – перечислением средств на платежные карты.

В связи с этим требование об обеспечении возможности использовать их при оплате в нынешних условиях военного положения приобрело важное социальное и моральное значение.

Налоговики указывают, что выполнение этого требования сейчас стало дополнительным обстоятельством, которое может сохранить жизнь людей, а не только избежать ответственности.

В ГНС напоминают, что на основании введения военного положения в Украине сейчас остановлены документальные, фактические и камеральные проверки, а сроки оформления результатов проверок и сроки обжалования решений контролирующих органов отложены до конца того месяца, в котором военное положение завершится.

Напомним, что ранее крупнейшие банки в Украине, включая государственные ПриватБанка и Ощадбанк, отменили комиссии за безналичные расчеты. Кроме того, национальная платежная система "Простір" отменила межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты за товары и услуги.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что не принимать сейчас платежные карты – это непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания, и призвал операторов торговых сетей и АЗС обязательно обеспечить клиентам возможность безналичной оплаты.