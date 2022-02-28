Гетманцев потребовал от АЗС и магазинов принимать оплату банковскими картами

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев потребовал у АЗС, магазинов и заведений общественного питания принимать оплату у населения банковскими картами. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу массовых случаев отказов торговых заведений, а также автозаправочных станций в проведении расчетов с применением банковских карт, Глава НБУ отчитался и подтвердил, что система электронных платежей Украины работает и будет работать абсолютно стабильно и надежно", - написал Гетманцев.

Он добавил, что, учитывая военные действия, ведущиеся на территории Украины, и связанные с ними осложнения с получением населением Украины наличных денег, такие отказы являются не только неправомерными, но и наносящими вред украинским гражданам и обороноспособности государства.

Комитет требует обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в сфере расчетов, а также применение мер ответственности к нарушителям.

Текст официального документа комитета: телеграм-канал Гетьманцева

Текст официального документа комитета: телеграм-канал Гетьманцева

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.