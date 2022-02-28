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Фінанси
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Гетманцев зажадав від АЗС та магазинів приймати оплату банківськими картками

Гетманцев зажадав від АЗС та магазинів приймати оплату банківськими картками

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетманцев вимагає від АЗС, магазинів та закладів громадського харчування приймати оплату у населення банківськими картками. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"У зв'язку з численними зверненнями громадян щодо масових випадків відмов торгових закладів, а також автозаправних станцій у проведенні розрахунків із застосуванням банківських карток, голова НБУ звітував та підтвердив, що система електронних платежів України працює і працюватиме абсолютно стабільно та надійно", — написав Гетьманців.

Він додав, що, враховуючи військові дії, що ведуть на території України, та пов'язані з ними ускладнення з отриманням населенням України готівки, такі відмови є не лише неправомірними, а й завдають шкоди українським громадянам та обороноздатності держави.

Комітет вимагає забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства у сфері розрахунків та застосування заходів відповідальності до порушників.

Фото 2 — Гетманцев зажадав від АЗС та магазинів приймати оплату банківськими картками
Текст офіційного документа комітету: телеграм-канал Гетманцева
Фото 3 — Гетманцев зажадав від АЗС та магазинів приймати оплату банківськими картками
Текст офіційного документа комітету: телеграм-канал Гетманцева

Пізніше Гетманцев написав, що харківська мережа супермаркетів "Ріст" не приймає платежів у населення, і закликав Держпродспоживслужбу вжити заходів щодо цього бізнесу.

"Мережа супермаркетів "Ріст" у Харкові в найскладніші для міста часи не приймає у людей картки для оплати товарів. Промовчу про безглуздість цього рішення, коли вся безготівка в країні працює без збоїв. Умовчу про санкції за це порушення, які в будь-якому разі застосовують. Запитаю про інше. Як ваші власники дивляться в очі людям, які живуть під обстрілами? Нічого не ріже? Сумління не мучить?

У свою чергу депутат Ради Железняк закликав населення повідомляти йому про такі торговельні мережі.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Степан Крьока