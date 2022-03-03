В Украине три крупнейших банка отменили комиссии за безналичные расчеты

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк на период военного положения отменяют комиссии за безналичные расчет, чтобы оказать экстренную поддержку отечественного рынка безналичных расчетов в условиях военного положения.

Об этом 3 марта сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Эти три крупнейших банка Украины призывают бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров.

"Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности для каждого", — отметили в госбанке.

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк временно отменяют эквайринговые комиссии по всем транзакциям, независимо от того, кто принимает оплату. Такие особые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.

"Использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличных денег является лучшим шагом для этого. Инициатива открыта для международных платежных систем, всех банков, ритейлеров и других заинтересованных сторон", — подчеркнули в ПриватБанке.

Кроме того, банки один за другим вводят кредитные каникулы и другие льготные условия. В частности, Ощадбанк в связи с введением на территории Украины военного положения решил ввести кредитные каникулы для клиентов-физических лиц с 1 марта по 31 мая по всем кредитным продуктам.

Аналогичное решение принял Альфа-Банк, а ПриватБанк расширяет льготные условия для бизнеса