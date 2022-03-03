В Україні три найбільші банки скасували комісії за безготівкові розрахунки

Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк на період воєнного стану скасовують комісії за безготівковий розрахунок, щоб надати екстрену підтримку вітчизняному ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

Про це 3 березня повідомила пресслужба ПриватБанку.

Ці три найбільші банки України закликають бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів.

"Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки для кожного", — зазначили у держбанку.

Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк тимчасово скасовують еквайрингові комісії з усіх транзакцій, незалежно від того, хто приймає оплату. Такі особливі умови еквайрингу діятимуть до кінця березня із можливою пролонгацією залежно від ситуації у країні.

"Використання сучасної платіжної інфраструктури, відмова від готівки є найкращим кроком для цього. Ініціатива відкрита для міжнародних платіжних систем, усіх банків, ритейлерів та інших зацікавлених сторін", — наголосили у ПриватБанку.

Крім того, банки один за одним запроваджують кредитні канікули та інші пільгові умови. Зокрема, Ощадбанк у зв'язку із запровадженням на території України військового стану вирішив запровадити кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб з 1 березня по 31 травня за всіма кредитними продуктами.

Аналогічне рішення ухвалив Альфа-Банк, а ПриватБанк розширює пільгові умови для бізнесу.