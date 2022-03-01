Ощадбанк запровадив кредитні канікули для фізосіб до червня

Ощадбанк у зв'язку із запровадженням на території України військового стану вирішив запровадити кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб з 1 березня по 31 травня за всіма кредитними продуктами. Як йдеться у повідомленні держбанку, у цей період скасовуються платежі за такими кредитами та будь-які штрафні санкції.

Процентні ставки за користування загальними кредитними запитами та банківськими продуктами "Кредитування пенсіонерів", "Кредитування в рамках зарплатних проєктів", "Кредит під заставу депозиту" та "Моя кредитка" до кінця травня встановлюються в розмірі 0,001% річних.

Комісійна винагорода за обслуговування кредиту, передбачена банківським продуктом "Моя кредитка", та плата за користування коштами у разі несанкціонованого овердрафту також встановлюються у розмірі 0,001% річних.

Що стосується іпотеки, автокредитів та кредитів готівкою, то такі позичальники з 1 березня по 31 травня звільняються від сплати тіла кредитів та відсотків.

У фінустанові наголошують, що кредитні канікули починаються в автоматичному режимі, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Нагадаємо також, що раніше кредитні канікули за всіма кредитними картками та кредитами на три місяці оголосив Альфа-Банк Україна, а за кредитами для бізнесу - державний ПриватБанк.