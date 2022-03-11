Штучний інтелект Elomia надає безкоштовну психологічну допомогу українцям 24/7

Чат-ботом Elomia вже користуються тисячі людей в Америці, Європі, Азії та на Близькому Сході. Наразі засновники проєкту зробили безкоштовну версію для допомоги українцям.

Засновники штучного інтелекту Elomia, який може надати психологічну допомогу, зробили безкоштовну версію для українців. Про це Delo.ua розповів один із засновників проєкту Тарас Погребняк.

Так, тепер українці, яким складно впоратися з емоціями та переживаннями через війну, а також ті, кому потрібна швидка психологічна допомога, можуть безкоштовно скористатися чат-ботом Elomia.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно перейти на чат-бот @elomia_ua_bot.

Кожен українець, який потребує психологічної допомоги, може скористатися чат-ботом у будь-який час доби і день тижня, оскільки штучний інтелект Elomia доступний 24/7.

Нагадаємо, що раніше Delo.ua розповідало історію створення чат-бота Elomia. Тарас Погребняк, Михайло Маркевич та Анастасія Книш із Харкова задумали його як інструмент психологічної допомоги людям.