АТБ запустила безкоштовну доставку гуманітарних вантажів між чотирма містами України

Мережа супермаркетів АТБ починає безкоштовно доставляти термінові гуманітарні посилки між Львовом, Харковом, Одесою та Херсоном. Про це повідомив директор компанії Борис Марков у своєму Facebook.

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Послугою можуть користуватися переселенці, благодійні організації та волонтерські центри. Доставку АТБ мають намір здійснювати повністю за допомогою своїх ресурсів транспортної логістики.

Безкоштовно відправити через АТБ можна буде лише посилки розмірами 50см х 50см х 70см та вагою не більше 30 кг. При цьому спочатку потрібно замовити послугу "АТБ-пошта" через сервіс "Звернення організацій" на офіційному сайті компанії.

У ньому необхідно заповнити відповідну форму із приміткою "Запит на послугу АТБ-пошта".

"Таку можливість ми запровадили, спостерігаючи суттєві труднощі у роботі офіційних кур'єрських служб в Україні, а іноді й значне подорожчання вартості їхніх послуг", - зазначив Марков.

У свою чергу, поштові оператори йдуть на поступки клієнтам через війну. Так, "Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок, але внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді.

"Нова пошта" запустила чат-бот для пошуку діючих відділень, тому що через бойові дії в деяких регіонах відділення можуть бути закриті.