“Укрпочта” будет доставлять из США гуманитарную помощь

Госпредприятие "Укрпочта" совместно с украинской авиакомпанией WindRose в рамках чартерной программы поддержки малого и среднего бизнеса возобновили доставку отправлений в США через Польшу.

Как сообщает пресс-служба государственного почтового оператора, чартер будет доставлять экспорт в Нью-Йорк раз в неделю, а на обратном пути будет доставлять в Украину гуманитарную помощь.

По информации компании, первый рейс сообщением Варшава – Нью-Йорк запланирован на 8 марта. В "Укрпочте" планируют, что в ближайшее время такие рейсы для перевозки экспорта и гуманитарной помощи станут регулярными.

В США консолидатором и грузовым агентом по приему всех грузов на свой склад и подготовке груза для перевозки выступает DNIPRO LLC. Для перевозки принимаются медицинские средства и продукты питания. На всех коробках следует указывать UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid.

Гуманитарные грузы из Польши в Украину и к месту назначения "Укрпочта" будет доставлять за свой счет. Компания GLOBE AIR CARGO в качестве генерального агента (GSSA) авиакомпании WindRose на территории США берет на себя выполнение всех необходимых работ по организации бронирования и координации обслуживания груза в аэропорту отправления.

По словам гендиректора “Укрпочты” Игоря Смелянского, эти рейсы позволят украинским предпринимателям доставлять свои товары на глобальные торговые площадки, в частности на Amazon и Etsy, которые присоединились к санкциям против РФ и заблокировали российских продавцов.

“Кроме того, чартер по пути из США в Украину будет перевозить гуманитарную помощь от международного сообщества. Это продукты питания, медицинские средства. На один рейс можно скачать до 40 тонн гуманитарной помощи”, – рассказал Смелянский.

Доставка отправлений с территории Украины в Варшаву будет производиться наземным транспортом, предварительно они пройдут необходимое таможенное оформление на территории Украины.

Рейсы Варшава – Нью-Йорк будут выполняться в рамках существующей чартерной программы сотрудничества Укрпочты и WindRose, которой только в 2021 году было выполнено 96 прямых грузовых рейсов в США.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" обратилась к основным маркетплейсам с просьбой поддержать украинских продавцов, которые из-за нападения России на Украину в условиях обстрелов и закрытого неба не могут обеспечивать своевременную обработку и отправку заказов.

Etsy, eBay и Joom первыми откликнулись, и уже принят ряд мер по поддержке украинских продавцов. Wish готовит пакет помощи украинским продавцам.