"Укрпошта" доставлятиме із США гуманітарну допомогу

Держпідприємство "Укрпошта" спільно з українською авіакомпанією WindRose у рамках чартерної програми підтримки малого та середнього бізнесу відновили доставку відправлень до США через Польщу.

Як повідомляє прес-служба державного поштового оператора, чартер доставлятиме експорт у Нью-Йорк раз на тиждень, а по дорозі назад доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу.

За інформацією компанії, перший рейс сполученням Варшава – Нью-Йорк заплановано на 8 березня. В "Укрпошті" планують, що найближчим часом такі рейси для перевезення експорту та гуманітарної допомоги стануть регулярними.

У США консолідатором та вантажним агентом з прийому всіх вантажів на свій склад та підготовці вантажу для перевезення виступає DNIPRO LLC. Для перевезення приймаються медичні засоби та продукти харчування. На всіх коробках слід вказувати UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid.

Гуманітарні вантажі з Польщі в Україну та до місця призначення "Укрпошта" доставлятиме за свій рахунок. Компанія GLOBE AIR CARGO як генеральний агент (GSSA) авіакомпанії WindRose на території США бере на себе виконання всіх необхідних робіт з організації бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, ці рейси дозволять українським підприємцям доставляти свої товари на глобальні торговельні майданчики, зокрема на Amazon та Etsy, які приєдналися до санкцій проти РФ та заблокували російських продавців.

“Крім того, чартер на шляху зі США до України перевозитиме гуманітарну допомогу від міжнародної спільноти. Це продукти харчування, медичні засоби. На один рейс можна завантажити до 40 тонн гуманітарної допомоги”, – розповів Смілянський.

Доставка відправлень з території України до Варшави здійснюватиметься наземним транспортом, попередньо вони пройдуть необхідне митне оформлення на території України.

Рейси Варшава – Нью-Йорк будуть виконуватись у рамках існуючої чартерної програми співпраці Укрпошти та WindRose, якою лише у 2021 році було виконано 96 прямих вантажних рейсів у США.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" звернулася до основних маркетплейсів із проханням підтримати українських продавців, які через напад Росії на Україну в умовах обстрілів та закритого неба не можуть забезпечувати своєчасну обробку та відправлення замовлень.

Etsy, eBay та Joom першими відгукнулися і вже вжито низку заходів щодо підтримки українських продавців. Wish готує пакет допомоги українським продавцям.