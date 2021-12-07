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"Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки, обогнав ОАЭ и Катар — рейтинг PwC
"Укрпочта" заняла второе место в мировом рейтинге почтовых операторов по качеству экспресс-доставки EMS. На первом месте — Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты" со ссылкой на рейтинг аудиторской компании PwC (PricewaterhouseCoopers).
По итогам третьего квартала 2021 года "Укрпочта" поднялась на 121 позицию, если сравнивать с июлем-сентябрем 2020 года.
PwC сформировала рейтинг на основе 114 показателей по качеству/скорости доставки и выполнению международных ИТ-стандартов.
Национальный почтовый оператор опередил Объединенные Арабские Эмираты (3 место), Того (4 место) и Катар (5 место). Примечательно, что США, например, оказались на 88 месте, Норвегия — на 77 месте, Великобритания — на 64, а Япония — на 34.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Основным критерием оценки почтовых операторов был показатель качества доставки отправлений EMS. PwC пристально оценивала своевременность и корректность передачи информации почт-партнерам. У "Укрпочты" этот показатель за год (3 квартал 2021 года — 3 квартала 2020 года) вырос на 10% и составил 95%.
В компании добавили, что "Укрпочта" осуществляет EMS-отправления более чем в 120 стран мира из 4000 автоматизированных отделений компании.
В конце февраля компания добавит на своем сайте функцию оформления международных экспресс-отправлений. Ей можно будет воспользоваться на сайте компании через "Личный кабинет" и API. Сроки доставки EMS-отправлений в 60 ключевых стран обновляются ежемесячно на сайте компании.
"Отправления EMS доставляют исключительно авиапутем и обрабатывают приоритетно как в Украине, так и в стране назначения, поэтому средний общий срок доставки для большинства стран составляет 7–10 дней", — добавили в "Укрпочте".
Напоминаем, "Укрпочта" присоединилась к глобальной сети ускоренной доставки EMS в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что в середине ноября "Укрпочта" запустила пересылку документов в фирменных конвертах. По словам Смелянского, оформить услугу можно в отделении почты, в мобильном приложении, через API или в личном кабинете на сайте.
Фото: Depositphotos