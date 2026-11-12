В Ровно отремонтируют затопленное укрытие у вокзала за более 8 млн грн: "Укрзализныця" объявила тендер

"Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать укрытие вблизи железнодорожного вокзала в Ровно. Для этого компания объявила тендер с ожидаемой стоимостью 8,27 млн. грн.

Как пишет Dilo, информация о закупке обнародована в системе Prozorro.

Защитная постройка расположена на улице Небесной Сотни, 10В. Заказчиком работ выступает филиал "Укрзализныци". Согласно тендерной документации, подрядчик должен завершить ремонт до 31 марта 2027 года.

В каком состоянии находится укрытие

При обследовании хранилища обнаружили ряд недостатков, требующих устранения. В частности, эвакуационные входы и выходы не соответствуют строительным нормам, а помещение периодически затапливается из-за отсутствующей или поврежденной наружной гидроизоляции.

Также в ремонте нуждаются инженерные сети и оборудование. Речь идет о системах отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотвода. Дверные блоки также не отвечают действующим требованиям.

Кроме того, в хранилище нет пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и средств индивидуальной защиты.

Отдельные работы предусмотрены на прилегающей территории: покрытие подъездной дороги и пешеходных дорожек разрушено, а безбарьерный доступ для маломобильных людей не оборудован.

Сколько будет стоить ремонт укрытия в Киеве

Ожидаемая стоимость капитального ремонта и реставрации составляет 8 млн. 270 тыс. грн.

Представить тендерные предложения участники могут до 15 ноября 2026 года. Проведение аукциона запланировано на 16 ноября.

По условиям закупки все работы должны быть выполнены до конца марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях Киевщины устанавливают модульные укрытия. Первое сооружение в Глевасе вмещает 29 человек. Работы также продолжаются в Вишневом и Броварах.