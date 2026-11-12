В Рівному відремонтують затоплене укриття біля вокзалу за понад 8 млн грн: "Укрзалізниця" оголосила тендер

“Укрзалізниця” планує капітально відремонтувати укриття поблизу залізничного вокзалу в Рівному. Для цього компанія оголосила тендер із очікуваною вартістю 8,27 млн грн.

Як пише Dilo, інформація про закупівлю оприлюднена в системі Prozorro.

Захисна споруда розташована на вулиці Небесної Сотні, 10В. Замовником робіт виступає філія "Укрзалізниці". Згідно з тендерною документацією, підрядник має завершити ремонт до 31 березня 2027 року.

У якому стані перебуває укриття

Під час обстеження сховища виявили низку недоліків, які потребують усунення. Зокрема, евакуаційні входи та виходи не відповідають будівельним нормам, а приміщення періодично затоплює через відсутню або пошкоджену зовнішню гідроізоляцію.

Також ремонту потребують інженерні мережі та обладнання. Йдеться про системи опалення, вентиляції, електропостачання, водопостачання і водовідведення. Дверні блоки також не відповідають чинним вимогам.

Крім того, у сховищі немає пожежної та охоронної сигналізації, системи відеоспостереження і засобів індивідуального захисту.

Окремі роботи передбачені на прилеглій території: покриття під'їзної дороги та пішохідних доріжок зруйноване, а безбар'єрний доступ для маломобільних людей не облаштований.

Скільки коштуватиме ремонт укриття в Рівному

Очікувана вартість капітального ремонту та реставрації становить 8 млн 270 тис. грн.

Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 15 листопада 2026 року. Проведення аукціону заплановане на 16 листопада.

За умовами закупівлі, усі роботи мають бути виконані до кінця березня 2027 року.

Раніше повідомлялось,що на залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття. Перша споруда у Глевасі вміщує 29 осіб. Роботи також тривають у Вишневому та Броварах.