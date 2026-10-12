В Киевской области устанавливают укрытия на железнодорожных станциях: где они появятся

На железнодорожных станциях Киевской области устанавливают модульные укрытия. Первое сооружение в Глевасе вмещает 29 человек. Работы также продолжаются в Вишневом и Броварах.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщения главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Укрытие на железной дороге

Укрытие в Глевасе является временным защитным сооружением, отвечающим установленным требованиям и прошедшим сертификацию. Одновременно в ней могут находиться до 29 человек.

По словам Ткаченко, модульная конструкция позволяет оперативно устанавливать такие сооружения. Их обустраивают прежде всего там, где не хватает капитальных укрытий. Это должно усилить безопасность пассажиров и персонала на фоне российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

В настоящее время работы по установке модульных укрытий продолжаются на железнодорожных платформах в Вишневом и Броварах. Ожидается, что в ближайшее время постройки будут готовы к использованию.

Как отметил глава Киевской ОГА, областная администрация совместно с «Укрзализныцей» и территориальными общинами работает над расширением проекта. Потребность в защитных сооружениях остается актуальной для других вокзалов и железнодорожных станций области.

Напомним, в Украине планируется установить 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и подъездных дорогах к ним.