Украина усиливает безопасность на границе: 135 мобильных укрытий установят на пунктах пропуска

В Украине планируется установить 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и подъездных дорогах к ним.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Как усилят защиту путешественников

Они должны обеспечить дополнительную защиту граждан, пересекающих границу, и работников приграничной инфраструктуры.

Закупки укрытий проводят Службы восстановления в Винницкой, Одесской, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

Обустройство укрытий должно усилить безопасность людей при прохождении пограничных процедур, а также работников пунктов пропуска. Речь идет об объектах инфраструктуры, через которые каждый день проходят значительные потоки людей и транспортных средств.

Защитные сооружения должны стать дополнительным элементом системы безопасности пограничной инфраструктуры в условиях военного положения.

Представителей бизнеса и поставщиков призывают приобщаться к соответствующим закупкам.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.