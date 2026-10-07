Україна посилює безпеку на кордоні: 135 мобільних укриттів встановлять на пунктах пропуску

В Україні планують встановити 135 первинних мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та під’їзних дорогах до них.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Як посилять захист подорожуючих

Вони мають забезпечити додатковий захист цивільних, які перетинають кордон, та працівників прикордонної інфраструктури.

Закупівлі укриттів проводять Служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

Облаштування укриттів має посилити безпеку людей під час проходження прикордонних процедур, а також працівників пунктів пропуску. Йдеться про об’єкти інфраструктури, через які щодня проходять значні потоки людей і транспортних засобів.

Захисні споруди також мають стати додатковим елементом системи безпеки прикордонної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Представників бізнесу та постачальників закликають долучатися до відповідних закупівель.

Атаки на пункти пропуску

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.