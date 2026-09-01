Россия атаковала пункт пропуска на границе с Румынией: работа приостановлена

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка — Исакча", расположенного на границе с Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.

Отмечается, что в ночь на 1 сентября российская армия совершила воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района.

В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

В Госпогранслужбе сообщили, что ночью Россия атаковала ударными БпЛА типа «Shahed» международный пункт пропуска для паромного сообщения «Орловка». В результате атаки попадания зафиксированы по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые локализовали спасатели.

Оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска временно приостановлено. .Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска.

Граждан просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Атаки на пункты пропуска

Заметим, что за последние несколько дней РФ неоднократно атаковала пункты пропуска в Одесской области. 25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.

Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции.

К ликвидации последствий атаки и возобновлению работы объекта присоединились Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, подрядная организация, ГСЧС, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба Украины.

Специалисты оперативно выполнили первоочередные восстановительные работы и создали необходимые условия безопасной работы контрольных служб.

В настоящее время пункт пропуска полностью возобновил работу и осуществляет пропускные операции в штатном режиме.

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами. пункт пропуска на границе с Молдовой.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания.