Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: работа приостановлена

В результате очередной российской атаки ударными беспилотниками повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка — Вулкенешть", расположенного на границе с Молдовой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что движение через пункт пропуска приостановлено, таможенные формальности не осуществляются.

В ведомстве просят граждан и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украино-молдавской границы другие действующие пункты пропуска.

О возобновлении работы пункта пропуска в Гостаможслужбе пообещали сообщить дополнительно

Заметим, что за последние несколько дней РФ неоднократно атаковала пункты пропуска в Одесской области. 21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами. пункт пропуска на границе с Молдовой.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания. Пострадавших в результате обстрела нет.