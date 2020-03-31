Укрпошта приєдналась до глобальної мережі прискореної доставки EMS

З 1 квітня 2020 року Укрпошта стане національним оператором зв'язку, що надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS (Express Mail Service) в Україні. Про це повідомили в прес-службі держкомпанії.

EMS — сервіс прискореної міжнародної доставки, який надається національними поштами-учасницями Всесвітнього Поштового Союзу. Відправлення EMS Укрпошта доставлятиме виключно авіа шляхом.

Сервіс EMS дуже популярний в усьому світі, однак в Україні для більшості клієнтів він був дорогим. Саме тому у рамках реінтеграції послуги в Укрпошту, компанія переглянула та значно знизила діючі тарифи, щоб зробити їх більш доступними для клієнтів. З 1 квітня послуги EMS для 90% всіх відправлень надаватимуться за новою зниженою ціною: для відправлень вагою до 2 кг користувачі отримають на 40 % дешевшу доставку, ніж раніше пропонувало Державне підприємство спеціального зв'язку (ДПСЗ), а для відправлень вагою до 10 кг — на 20 % нижчу ціну.

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З 1 квітня скористатись послугою можна буде майже у 1 тисяч відділень Укрпошти. З 1 червня понад 4 тисяч автоматизованих відділень компанії зможуть приймати EMS відправлення на експорт. В усіх обласних центрах України буде можливість скористатися послугою не виходячи з дому, замовивши кур'єрську доставку.

На час обмежень, спричинених пандемією та масовим скасуванням пасажирських авіарейсів, більшість країн світу внесли обмеження на опрацювання відправлень EMS. Саме тому до кінця дії карантину послуга працюватиме для 57 країн. Для відправки експорту будуть використовуватися вантажні авіаперевезення. Після стабілізації авіасполучення та відновлення повноцінної роботи національних пошт середній загальний термін доставки становитиме 7–10 днів для ключових країн Європи, Азії та США і сервіс буде доступний для доставки до 195 країн.

"У період карантину та впровадження надзвичайної ситуації ми одна з небагатьох компаній, що функціонує у звичайному режимі та забезпечує українців повним спектром послуг, якими можна скористатись, не виходячи з дому та не наражаючи себе на небезпеку. Міжнародні доставки — не виключення. Ми реінтегруемо EMS у наш продуктовий портфель і проводимо активний перегляд цін на дану послугу, щоб більше українських підприємців отримали якісну прискорену доставку і мали можливість у цей не легкий час продовжувати розвивати свій експортний бізнес. Всім співробітникам, які працювали над послугою у ДПСЗ, і відчувають у собі сили продовжувати, ми пропонуємо приєднатись до нашої великої родини Укрпошти", – прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

До відправлення приймаються документи та товари вагою до 30 кг. Інформацію про умови відправки можна знайти у спеціальномурозділі сайту Укрпошти.

Нагадаємо, послуга EMS надавалась Укрпоштою до 1999 року, після чого функцію було покладено на ДПСЗ. 22 листопада 2019 року Міністерство інфраструктури України видало наказ про визначення Укрпошти поштовим оператором, що надаватиме послугу EMS в Україні.