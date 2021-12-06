"Укрпочта" договорилась с DCH Ярославского о строительстве сортировочного центра за $42 млн

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" 5 декабря заключил договор с компанией DCH, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, на строительство нового автоматизированного сортировочного центра в Харькове за $42 млн.

Об этом сообщил CEO "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. Он добавил, что "Укрпочта" станет резидентом парка высоких технологий Ecopolis HTZ.

Автоматизированный сортировочный центр построят за 8 лет. Планируется, что он сможет обрабатывать 21 тысячу посылок и 15 тысяч писем в час.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, центр поможет решить вопрос пробок в центре города, а текущий сортировочный центр "станет чем-то новым и полезным горожанам".

Центр назовут KISS — Kharkiv Innovative Sorting Station или ХИСТ — Харьковский сортировочный терминал.

"Как вы судно назовете, так оно и поплывет". Мы наш новый сортировочный центр в Харькове назвали KISS (на английском) и ХИСТ на украинском. Поэтому у нас есть Хист и присылаем вам Kiss из Харькова", — написал Смелянский.

Автоматизированный сортировочный центр ХИСТ. Фото: Facebook Смелянского

Ранее, 19 ноября, "Укрпочта" заключила соглашение с "Гранд Импекс" о строительстве автоматизированного сортировочного комплекса в городе Днепр за $49 млн.

По предварительным подсчетам, в HUB_Dnipro минимальное время и объем обработки посылок составит до 35 тысяч единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тысяч писем в час.

Позже, 3 декабря, "Укрпочта" заключила соглашение о строительстве в Ивано-Франковске первого из 61 сортировочного депо. По предварительным расчетам, минимальное время и объем обработки посылок в новом автоматизированном депо вырастет в среднем до 24 тысяч посылок в день или до 7,6 млн в год. Это позволит значительно сократить скорость доставки отправлений не только в пределах области, но и по Украине.

В целом в рамках стратегии модернизации "Укрпочта" привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений.

Проект модернизации логистической сети предусматривает строительство 7 автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети на 61 региональное депо.