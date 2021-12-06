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"Укрпочта" договорилась с DCH Ярославского о строительстве сортировочного центра за $42 млн
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" 5 декабря заключил договор с компанией DCH, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, на строительство нового автоматизированного сортировочного центра в Харькове за $42 млн.
Об этом сообщил CEO "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. Он добавил, что "Укрпочта" станет резидентом парка высоких технологий Ecopolis HTZ.
Автоматизированный сортировочный центр построят за 8 лет. Планируется, что он сможет обрабатывать 21 тысячу посылок и 15 тысяч писем в час.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, центр поможет решить вопрос пробок в центре города, а текущий сортировочный центр "станет чем-то новым и полезным горожанам".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Центр назовут KISS — Kharkiv Innovative Sorting Station или ХИСТ — Харьковский сортировочный терминал.
Ранее, 19 ноября, "Укрпочта" заключила соглашение с "Гранд Импекс" о строительстве автоматизированного сортировочного комплекса в городе Днепр за $49 млн.
По предварительным подсчетам, в HUB_Dnipro минимальное время и объем обработки посылок составит до 35 тысяч единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тысяч писем в час.
Позже, 3 декабря, "Укрпочта" заключила соглашение о строительстве в Ивано-Франковске первого из 61 сортировочного депо. По предварительным расчетам, минимальное время и объем обработки посылок в новом автоматизированном депо вырастет в среднем до 24 тысяч посылок в день или до 7,6 млн в год. Это позволит значительно сократить скорость доставки отправлений не только в пределах области, но и по Украине.
В целом в рамках стратегии модернизации "Укрпочта" привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений.
Проект модернизации логистической сети предусматривает строительство 7 автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети на 61 региональное депо.