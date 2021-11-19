"Укрпочта" построит сортировочный центр за $49 млн

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" 19 ноября заключил соглашение с "Гранд Импекс" о строительстве автоматизированного сортировочного комплекса в городе Днепр за $49 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках Днепровского экономического форума директор "Укрпочты" Игорь Смилянский и заместитель директора компании "Гранд Импекс" Максим Онуфриенко подписали соглашение о начале строительства центра.

Сортировочный комплекс под названием HUB_Dnipro построят на окраине города, недалеко от аэропорта Днепра. Общая площадь земельного участка, на котором его возведут, составляет 8,47 га.

По предварительным подсчетам, в HUB_Dnipro минимальное время и объем обработки посылок составит до 35 тысяч единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тысяч писем в час.

На территории сортировочного центра разместят зоны по приемке, обработке, сортировке прессы, писем, отправлениям, отдельно курьерской доставки. HUB_Dnipro будет работать в режиме 24/7. Это позволит сократить время обработки до 3-5 часов и, соответственно, обеспечить быструю и своевременную доставку по всей территории Украины.

"Договора на строительства наших хабов уже подписаны в Киеве, Львове, а совсем скоро кроме Днепра они будут подписаны еще в 2-3 городах. Будем сшивать Украину и мир современной логистикой, радуя клиентов качеством, акционеров дивидендами, сотрудников хорошими зарплатами и условиями труда", — прокомментировал подписание договора Смилянский.

Компанию-застройщика "Гранд Импекс" выбирали через систему электронных закупок РroZorro. По условиям тендера строительство сортировочного центра обойдется в $49 млн с НДС. Завершение всех работ по строительству сортировочного центра запланировано к первому полугодию 2023 года.

Также "Укрпочта" и "Гранд Импекс" заключили договор об аренде на срок 8 лет с возможностью купли-продажи в течение срока аренды.

В компании напомнили, что в сентябре этого года "Укрпочта" заключила соглашение на строительство логистически-сортировочного центра в Борисполе. В целом компания привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений.

Компания также работает над рядом других проектов и внедряет новые услуги. Например, накануне "Укрпочта" запустила услугу пересылки документов в своих фирменных конвертах. По словам Смелянского, оформить услугу можно в отделении почты, в мобильном приложении, через API или в личном кабинете на сайте.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что "Укрпочта" покупает банк. По инсайдерской информации, соглашение о покупке уже согласовано Кабмином и Министерством инфраструктуры.