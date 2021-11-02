Бизнес 1 час назад

"Укрпочта" запустила портал, обучающий малый бизнес торговать на Amazon и eBay

Материалы представлены так, чтобы позволить предпринимателям начать торговать продукцией самостоятельно

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"Укрпочта" запустила образовательный портал для украинских производителей, в первую очередь представителей малого и микробизнеса, которые хотят продавать свои товары на международных торговых онлайн-платформах непосредственно конечному потребителю.

Как отмечается в сообщении госкомпании, таким образом она хочет помочь украинским предпринимателям находить новые рынки сбыта в условиях, когда весь мир переживает экономические последствия пандемии Covid-19.

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"Возможности, которые открывает портал по E-Export, позволяет самым маленьким хендмейдерам продавать свои товары за границу, не тратясь на открытие торговых точек или представительств в других странах", — указывают в "Укрпочте".

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На этой платформе собраны учебные материалы, которые расскажут предпринимателю, как начать бизнес с нуля: как выбрать площадку для продаж, открыть собственный магазин, правильно выставить на нем товары, настроить маркетинг и промо-акции, принимать оплату в Украине и организовать доставку за границу.

На портале собрана информация об основных маркетплейсах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Joom, Wish, а также созданы пошаговые инструкции по работе с ними.

Отдельно вынесен блок с рекомендациями, как настроить промо для своих товаров в популярных соцсетях — Pinterest, Instagram, TikTok и YouTube. Материалы представлены таким образом, чтобы дать возможность предпринимателям самостоятельно открыть собственный магазин.

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Кроме практических рекомендаций на сайте будут постоянно размещаться экспертные колонки, актуальные новости о торговых платформах, платежах, доставке и истории успешных предпринимателей для мотивации начать бизнес.

Напомним также, что накануне в Украине заработал сервис, позволяющий бизнесу принимать оплату за товары и услуги с помощью мессенджера в соцсетях.

Источник фото: Depositphotos

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