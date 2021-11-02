Бизнес ухудшил прогнозы по своей дальнейшей деятельности — опрос

В октябре представители бизнеса ослабили положительные оценки по экономическому состоянию своих предприятий — в прошлом месяце индекс составил 51,4 по сравнению с 53,1 в сентябре.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ) ежемесячно.

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Как отмечают в пресс-службе регулятора, устойчивый потребительский спрос и инвестиционная активность продолжали положительно влиять на ожидания респондентов, в то же время удорожание энергоносителей, рост заболеваемости и усиление карантинных мер как в Украине, так и в мире, ослабили положительные оценки.

Предприятия торговли сохранили наиболее оптимистичные оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: секторальный индекс в октябре составил 52,2 по сравнению с 56,1 в сентябре. Респонденты несколько ослабили положительные ожидания объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

Промышленные предприятия положительно оценивают экономические результаты и перспективы деятельности шестой месяц подряд: в октябре секторальный индекс составил 51,1 (в сентябре — 52,8). Респонденты сдержаннее, чем в предыдущем месяце, оценивают будущий рост объемов производимой продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

В сфере услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов своей деятельности: секторальный индекс в октябре составил 51,3 (в сентябре — 51,8). Респонденты продолжают ожидать роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Наиболее сдержанно оценили перспективы своей деятельности строительные предприятия: в октябре секторальный индекс составил 50,2 (в сентябре — 51,6). Респонденты улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, в то же время более сдержанно прогнозируют рост объемов закупки сырья и материалов на фоне очень высоких ожиданий повышения цен поставщиков и стоимости услуг подрядчиков.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции/услуг на фоне повышения промышленной инфляции и, соответственно, высоких ожиданий роста цен на сырье и материалы.

При этом оценки занятости неоднородны: предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников, а респонденты промышленности и строительства второй месяц подряд настроены на ее сокращение.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 октября 2021 года. В опросе приняло участие 341 предприятие. В числе опрошенных предприятий 44,9% — компании промышленности, 30,2% — сферы услуг, 21,1% — торговли, 3,8% — строительства, 35,5% респондентов — крупные предприятия, 29,6% — средние, 34,9% — малые.

38,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции: 10,3% — только экспортные операции, 16,1% — только импортные операции, 35,5% — не осуществляют внешние экономические операции.

В НБУ подчеркнули, что результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности — секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, характеризующий экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания положительны, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

Напомним, во втором квартале индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 112,3% по сравнению с 108,4% в первом. В первом квартале индекс деловых ожиданий предприятий составил 108,4%.