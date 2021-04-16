Бизнес 40 минут назад

Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики

Опрошенные НБУ предприятия все больше ожидают замедления инфляции и роста производства в ближайший год

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Оценки бизнеса относительно экономического роста в Украине в I квартале 2021 года улучшились впервые после I квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, которое проводит Национальный банк Украины.

Индекс деловых ожиданий предприятий составил 108,4%, вернувшись к положительным значениям. Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечает регулятор, предприятия улучшили свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов улучшился до +5,6% против -24,4% в IV квартале 2020 года.

Кроме того, в I квартале ожидаемая бизнесом годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале.

Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция не превысит 7,5%. В то же время каждый третий респондент прогнозирует инфляцию выше 10,0%. Почти 70% респондентов считают проинфляционным фактором увеличение затрат на производство.

Также НБУ отмечает, что заметно сократилось влияние на инфляцию курсового фактора: об этом заявили 59,2% респондентов против 71,9% в предыдущем опросе.

Ослабли и девальвационные ожидания бизнеса: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через год, составляет 29,15 грн за доллар (в предыдущем квартале — 29,68 грн/доллар). Более 37% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 до 30 грн/доллар.

Оценки предприятий изменения собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев существенно улучшились: баланс ответов составил +127% (в IV квартале +1,3%). Самые высокие ожидания наблюдаются у предприятий сельского хозяйства (баланс ответов +25,5%).

В целом улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние в следующие 12 месяцев не изменится.

Читайте также:
В 2020 году ВВП сократился на 4%: в НБУ назвали главные причины

Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе за границу. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения. Баланс ответов по этому вопросу составил +18% против +7,1% в IV квартале 2020 года. Самые высокие оценки — у предприятий перерабатывающей промышленности (+27,2%).

Улучшились также ожидания по инвестиционным расходам на машины, оборудование и инвентарь (баланс ответов +11,7% против +3,8% в IV квартале). В частности, впервые со II квартала 2020 года респонденты прогнозируют увеличение инвестиционных расходов на выполнение строительных работ в последующие 12 месяцев: баланс ответов составил +1,4% (в IV квартале 2020 -4,5%).

Продолжается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, их привлекающими: баланс ответов вырос до +10,4% с +7% в предыдущем квартале.

Кроме того, бизнес смягчил свои ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил -1.9% (в предыдущем квартале -9,9%).

В частности, респонденты из сферы торговли и добывающей промышленности в среднем ожидают увеличения количества своих работников (баланс ответов у них +10,1% и +4,3% соответственно).

62,9% компаний планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (в IV квартал таких было 3,7%).

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение ближайшего года, несколько снизилась: до 39,3% с 41,7% в предыдущем квартале. При этом 78,9% заемщиков традиционно предпочитает кредитоваться в национальной валюте.

В то же время возросла доля компаний, планирующих брать кредиты за рубежом, — до 8,7% с 6,9%. Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты называют высокие ставки (55,9% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (40,9%).

Опрос проводился с 3 февраля по 3 марта. В нем приняли участие 687 предприятий из 22 регионов страны (без неподконтрольных территорий).

Среди опрошенных предприятий 18,3% — компании перерабатывающей промышленности, 16,0% — оптовой торговли, 15,0% — сельского хозяйства, 13,2% — транспорта и связи, 6,8% — добывающей промышленности, 4,8 % — сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,5% — розничной торговли, 3,1% — строительства, 18,2% — предприятия других отраслей.

Напомним, 15 апреля НБУ ухудшил собственный прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также снизил прогноз роста ВВП с 4,2% до 3,8%.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как сделать так, чтобы сотрудники относились к бизнесу как к своему?
Как сделать так, чтобы сотрудники относились к бизнесу как к своему?
Государственный ПриватБанк вскоре будет продан — глава НБУ
Государственный ПриватБанк вскоре будет продан — глава НБУ
Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники з малими доходами, — УРБ
Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники з малими доходами, — УРБ
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

  3. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  4. Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

  5. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...