Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики

Оценки бизнеса относительно экономического роста в Украине в I квартале 2021 года улучшились впервые после I квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, которое проводит Национальный банк Украины.

Индекс деловых ожиданий предприятий составил 108,4%, вернувшись к положительным значениям. Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Как отмечает регулятор, предприятия улучшили свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов улучшился до +5,6% против -24,4% в IV квартале 2020 года.

Кроме того, в I квартале ожидаемая бизнесом годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале.

Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция не превысит 7,5%. В то же время каждый третий респондент прогнозирует инфляцию выше 10,0%. Почти 70% респондентов считают проинфляционным фактором увеличение затрат на производство.

Также НБУ отмечает, что заметно сократилось влияние на инфляцию курсового фактора: об этом заявили 59,2% респондентов против 71,9% в предыдущем опросе.

Ослабли и девальвационные ожидания бизнеса: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через год, составляет 29,15 грн за доллар (в предыдущем квартале — 29,68 грн/доллар). Более 37% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 до 30 грн/доллар.

Оценки предприятий изменения собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев существенно улучшились: баланс ответов составил +127% (в IV квартале +1,3%). Самые высокие ожидания наблюдаются у предприятий сельского хозяйства (баланс ответов +25,5%).

В целом улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние в следующие 12 месяцев не изменится.

Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе за границу. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения. Баланс ответов по этому вопросу составил +18% против +7,1% в IV квартале 2020 года. Самые высокие оценки — у предприятий перерабатывающей промышленности (+27,2%).

Улучшились также ожидания по инвестиционным расходам на машины, оборудование и инвентарь (баланс ответов +11,7% против +3,8% в IV квартале). В частности, впервые со II квартала 2020 года респонденты прогнозируют увеличение инвестиционных расходов на выполнение строительных работ в последующие 12 месяцев: баланс ответов составил +1,4% (в IV квартале 2020 -4,5%).

Продолжается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, их привлекающими: баланс ответов вырос до +10,4% с +7% в предыдущем квартале.

Кроме того, бизнес смягчил свои ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил -1.9% (в предыдущем квартале -9,9%).

В частности, респонденты из сферы торговли и добывающей промышленности в среднем ожидают увеличения количества своих работников (баланс ответов у них +10,1% и +4,3% соответственно).

62,9% компаний планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (в IV квартал таких было 3,7%).

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение ближайшего года, несколько снизилась: до 39,3% с 41,7% в предыдущем квартале. При этом 78,9% заемщиков традиционно предпочитает кредитоваться в национальной валюте.

В то же время возросла доля компаний, планирующих брать кредиты за рубежом, — до 8,7% с 6,9%. Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты называют высокие ставки (55,9% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (40,9%).

Опрос проводился с 3 февраля по 3 марта. В нем приняли участие 687 предприятий из 22 регионов страны (без неподконтрольных территорий).

Среди опрошенных предприятий 18,3% — компании перерабатывающей промышленности, 16,0% — оптовой торговли, 15,0% — сельского хозяйства, 13,2% — транспорта и связи, 6,8% — добывающей промышленности, 4,8 % — сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,5% — розничной торговли, 3,1% — строительства, 18,2% — предприятия других отраслей.

Напомним, 15 апреля НБУ ухудшил собственный прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также снизил прогноз роста ВВП с 4,2% до 3,8%.